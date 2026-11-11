Plants vs. Zombies en LEGO : un fan a recréé le lance-pois, et son projet a encore une chance

Le lance-pois de Plants vs. Zombies a quitté la pelouse pour prendre la forme d’une construction LEGO de 304 pièces. Le 9 novembre, LEGO Ideas a prolongé l’examen de cette création de DistinguishedCrow. L’annonce maintient le projet en lice. Pour l’heure, les images montrent le modèle proposé par le fan.

Une plante reconnaissable avant même de voir les zombies

Le modèle reprend le personnage que l’on place dès les premières parties du jeu original pour défendre sa maison. Sa bouche ronde et ses grands yeux ressortent au-dessus d’une tige inclinée. Le créateur combine des éléments incurvés et des tubes coudés pour retrouver la silhouette de la plante et dessiner les feuilles autour de sa base.

Ce sont des détails difficiles à rendre en briques : un empilement anguleux aurait donné une tête presque carrée, alors que l’expression du lance-pois dépend justement de ses courbes. Le résultat se comprend au premier coup d’œil, même sans décor ni zombie à côté. La fiche du projet sur LEGO Ideas permet de retrouver la création et son auteur.

Ce que signifie l’examen prolongé

Lors de la sélection du 9 novembre, trois projets ont été retenus, dont le vaisseau d’Interstellar. Le lance-pois suit une autre voie : LEGO l’a placé parmi les propositions à réexaminer, avec le taxi du Cinquième Élément. La raison précise de cette décision n’a pas été rendue publique.

Il n’existe donc pour l’instant ni date de commercialisation, ni prix, ni contenu définitif à attendre en boutique. Le nombre de 304 pièces décrit la proposition de DistinguishedCrow. Si LEGO finit par la retenir, il faudra vérifier si la boîte conserve ce format compact et cette plante seule, qui font l’intérêt du projet actuel.

Couverture : illustration adaptée du visuel de DistinguishedCrow / LEGO Ideas, via Blocks Magazine.