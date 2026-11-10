Pixel Tag : Google a caché un raccourci NFC dans son rival de l’AirTag

Le Pixel Tag ne sert pas seulement à retrouver un objet sur une carte. Une prise en main publiée le 10 novembre révèle un raccourci que Google n’avait pas mentionné lors de sa présentation : le traqueur possède une zone NFC qui permet d’ouvrir ses réglages depuis un téléphone. Un petit ajout, mais utile quand il faut modifier rapidement le comportement de sa balise.

Cette découverte complète les fonctions de localisation du Pixel Tag déjà présentées par Menow. Elle ne transforme pas le NFC en nouvelle technologie de recherche à distance : son rôle est ici de raccourcir l’accès à la configuration.

Dans sa prise en main du Pixel Tag, 9to5Google situe la zone NFC sous le couvercle circulaire de la pile. Il faut donc approcher cette partie de la balise du téléphone, plutôt que chercher un bouton dans une application.

Le résultat dépend de la version du système observée. Avec Android 17 QPR2, la fiche détaillée de la balise s’ouvre directement. Sous QPR1, une notification apparaît d’abord et doit être touchée. Le raccourci n’a donc pas exactement le même fonctionnement sur toutes les versions d’Android.

Pour le propriétaire, l’intérêt est de retrouver la fiche du bon accessoire sans parcourir sa liste de traqueurs. C’est notamment pratique lorsqu’on équipe plusieurs objets. Il ne faut cependant pas confondre cette identification par contact avec le guidage qui aide à retrouver une balise cachée dans une pièce.

NFC, Bluetooth et UWB ne remplissent pas la même mission

Le NFC s’utilise à très courte distance. Il suppose ici d’avoir déjà le Pixel Tag sous la main pour accéder à ses options. Le Bluetooth et l’UWB interviennent dans les fonctions de localisation : leur présence ne signifie pas que le téléphone peut bénéficier de toutes les possibilités sans compatibilité matérielle.

Cette distinction compte avant un achat. Un accès rapide aux réglages peut simplifier l’usage quotidien ; il ne remplace ni la recherche d’un objet perdu ni les capacités de précision du smartphone associé. Le choix du téléphone reste donc aussi important que celui de la balise, comme dans notre comparaison des usages entre SmartTag et AirTag.

Vérifier les alertes dès l’association

La même prise en main montre un écran de configuration qui rassemble plusieurs options : alerte en cas d’oubli, sonnerie du téléphone, nom, catégorie et volume du traqueur. Mieux vaut les examiner au moment d’associer l’accessoire plutôt que découvrir leurs effets lorsqu’un objet manque.

Le nom et la catégorie permettent de reconnaître l’objet concerné. L’alerte d’oubli répond à une autre question : être prévenu lorsqu’on le laisse derrière soi. Le raccourci NFC facilite ensuite le retour à cette fiche, sans rendre ces fonctions identiques.

Ces observations proviennent d’un appareil pris en main par 9to5Google. Elles ne constituent pas un test Menow ni une confirmation de disponibilité dans toutes les boutiques françaises. Pour un acheteur en France, les deux vérifications décisives restent la commercialisation locale et les fonctions réellement proposées avec son propre téléphone.

Crédit image : Google.