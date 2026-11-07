Galaxy SmartTag3 ou AirTag : lequel choisir quand on a des iPhone et des Galaxy à la maison ?

Vous partagez les clés de la voiture avec quelqu’un qui utilise un iPhone, alors que vous avez un Galaxy ? La Galaxy SmartTag3 élargit les possibilités de suivi sur iOS, mais certaines fonctions restent réservées aux Galaxy compatibles. L’AirTag suit une logique différente : la configuration et la recherche passent par l’écosystème Apple.

Ce qu’un iPhone peut faire avec la SmartTag3

D’après la présentation de Samsung France, SmartThings Find permet notamment de consulter et de partager la position sur des appareils Galaxy et iOS compatibles. Le constructeur distingue cette consultation des outils avancés. Sur iOS, il ne prévoit pas le guidage par boussole, la fonction qui fait sonner le téléphone ni l’alerte d’oubli.

Concrètement, voir une position sur la carte peut suffire pour savoir si le trousseau est resté à la maison. Une fois dans la bonne pièce, la recherche de précision peut devenir plus utile. Si vous choisissez une balise pour deux personnes, regardez donc les fonctions disponibles sur le téléphone de celle qui devra le plus souvent chercher l’objet.

L’AirTag reste intégré à Localiser

Le guide Apple décrit la configuration d’un AirTag depuis un iPhone et son suivi dans Localiser. Pour deux personnes qui utilisent principalement un Galaxy et un iPhone, vérifiez d’abord qui va configurer la balise et avec quel compte. Notre article sur la recherche d’objets avec l’AirTag 2 détaille les fonctions côté Apple.

Samsung a annoncé la mise en vente de la SmartTag3 aux États-Unis le 6 novembre. La communication française ne donne pas de date précise pour la France. Le comparatif porte donc sur les fonctions documentées, avec une disponibilité locale à vérifier avant l’achat.