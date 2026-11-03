Le Pixel 10a mise sur un boîtier moins large. Le Nothing Phone (4a) ajoute un téléobjectif : deux différences concrètes avant de choisir.

Pixel 10a ou Nothing Phone (4a) : le format et le zoom changent vraiment le choix

Sortir du duel entre Galaxy et Redmi ne conduit pas forcément vers deux smartphones interchangeables. Le Pixel 10a et le Nothing Phone (4a) répondent à des envies différentes : un téléphone moins large chez Google, un vrai téléobjectif chez Nothing. Avant même de comparer une promotion, ces deux critères peuvent faire pencher la balance.

Le Pixel laisse davantage de place à la main

Google annonce une largeur de 73 mm pour le Pixel 10a. La fiche d’assistance de Nothing donne 77,45 mm pour le Phone (4a), soit 4,45 mm de plus. La hauteur passe de 153,9 à 163,8 mm. Le Nothing est en revanche moins épais sur ces mesures constructeur : 8,55 mm contre 9 mm.

Le Pixel n’est pas un téléphone miniature. Son écran de 6,3 pouces monte jusqu’à 120 Hz. Mais son encombrement inférieur constitue un argument tangible pour qui écrit à une main ou transporte le mobile dans une petite poche.

Le format se choisit aussi avec une coque. Un contour épais peut rendre moins confortable un appareil dont la fiche semblait acceptable. Manipuler les deux en magasin reste utile, surtout si vous remplacez un téléphone nettement plus ancien.

Nothing propose une autre façon de cadrer

Le Pixel 10a associe un module principal de 48 Mpx à un ultra grand-angle de 13 Mpx. Il ne possède pas de téléobjectif dédié. Son zoom haute résolution annoncé jusqu’à x8 ne change pas cette réalité matérielle.

Le Phone (4a) dispose, lui, d’un système triple caméra et d’un périscope offrant un grossissement optique x3,5. Cela permet de cadrer un sujet distant avec une focale dédiée. L’ultra zoom x70 mis en avant par Nothing désigne une autre échelle de grossissement : il ne faut surtout pas le présenter comme un zoom optique x70.

Ce téléobjectif n’est pas un verdict sur toutes les photos. Pour des personnes en mouvement, les couleurs de peau ou les scènes nocturnes, il faudrait des prises de vue comparables avant de désigner un gagnant. Ce face-à-face porte sur l’équipement et ses usages, sans prétendre à un essai photographique simultané.

Le logiciel compte après l’achat

Google promet sept ans de mises à jour du système, de sécurité et de Pixel Drop pour le 10a. Cette durée se compte depuis la disponibilité initiale de l’appareil, pas depuis votre commande. Nothing développe sa propre interface et ses outils Essential ; notre suivi du déploiement de Nothing OS 5 sur les Phone (3a) et (4a) permet de replacer ces appareils dans leur actualité logicielle.

Le choix le plus simple consiste à partir de ce qui vous manque aujourd’hui. Un téléphone trop encombrant ? Le format du Pixel mérite la priorité. Des cadrages lointains trop limités ? Le périscope du Nothing apporte une différence matérielle. Ensuite seulement viennent le stockage, le prix français réellement disponible et les conditions de l’offre.

Sources : fiche française du Pixel 10a, présentation officielle du Phone (4a) et dimensions publiées par Nothing.