Oukitel WP63 : ce téléphone cache un allume-feu, mais à qui sert vraiment cet équipement ?

L’Oukitel WP63 intègre volontairement un allume-feu électrique rétractable, placé sur sa tranche supérieure. Ce dispositif inhabituel est présenté comme un outil d’appoint pour l’extérieur, au même titre que sa lampe de camping.

La fonction repose sur un petit élément chauffant dédié, alimenté par le téléphone. Oukitel associe ainsi un accessoire de camping à un mobile Android, mais l’intérêt de cette intégration dépend beaucoup du type de sortie prévu.

Un élément chauffant, pas un brûleur à gaz

Dans son essai publié le 7 novembre, Mark Pickavance décrit pour TechRadar un mécanisme qui fait sortir l’allumeur, puis une application qui commande sa chauffe. Le journaliste relève une durée réglable de quatre à dix secondes, suivie d’une période de refroidissement avant une nouvelle utilisation.

C’est donc la chaleur du composant qui permet l’allumage au contact d’une matière appropriée. L’appareil ne dispense pas de disposer de combustible sec : il s’agit d’amorcer un allumage, pas de chauffer directement de grosses bûches humides.

Le test mentionne aussi un élément de remplacement dans la boîte. Cette pièce chauffante peut s’user ; sa présence dans un téléphone renforcé n’en fait pas un accessoire indestructible.

Ce que l’intégration apporte vraiment

Pour quelqu’un qui travaille dehors ou prépare régulièrement des sorties, l’attrait est de réunir plusieurs accessoires dans un objet déjà emporté. Mais leur regroupement crée aussi une dépendance : si le téléphone est déchargé, son dispositif électrique ne peut plus chauffer. Il ne faut pas le confondre avec un moyen d’allumage indépendant de toute batterie.

Le WP63 possède également une grande lampe arrière, en complément de sa batterie de 20 000 mAh capable de recharger un autre téléphone. Elle sert à éclairer l’environnement ; l’allumeur, lui, produit localement une chaleur importante. Ce sont deux fonctions séparées, malgré leur association dans la présentation du fabricant.

Un téléphone de 629 grammes pour un usage précis

Ce choix matériel accompagne un boîtier particulièrement épais : 27 mm pour 629 grammes, selon Oukitel. L’allume-feu s’inscrit dans un appareil de terrain, avec une batterie de 20 000 mAh et des protections annoncées IP68/IP69K. Ces caractéristiques ne rendent pas la résistance chauffante sans danger et n’autorisent pas à utiliser une source d’allumage n’importe où.

Pour un lecteur français, le point essentiel reste le lieu d’utilisation : avant toute sortie, les restrictions locales sur les feux doivent être vérifiées. Le fait qu’un dispositif soit intégré au téléphone ne crée aucune dérogation. Il faut aussi éviter tout contact avec l’élément chaud et le laisser refroidir avant de ranger l’appareil.

Oukitel a ouvert la commercialisation en novembre, avec des expéditions actuellement annoncées pour la fin du mois. L’intérêt du WP63 se juge ainsi sur un besoin très particulier : réunir téléphone, éclairage et allumeur. Pour la majorité des utilisateurs, cette singularité ne compensera pas nécessairement le poids à porter chaque jour.

Visuel : Oukitel — montage Menow.