Oukitel WP63 : ce smartphone de 20 000 mAh peut aussi recharger votre téléphone

Un téléphone qui remplace aussi la batterie externe : c’est la proposition de l’Oukitel WP63. Ce smartphone renforcé embarque une batterie de 20 000 mAh et un câble USB-C intégré pour alimenter un autre appareil. Une combinaison séduisante loin d’une prise, avec une contrepartie très concrète : l’ensemble pèse 629 grammes.

Le constructeur a annoncé son lancement le 6 novembre. Il faut toutefois distinguer commande et livraison : au moment de notre vérification, sa boutique indique des expéditions estimées fin novembre. Le prix promotionnel communiqué est de 339 dollars ; ce montant n’est pas un tarif français TTC garanti.

Le câble est déjà dans le téléphone

La fonction intéressante n’est pas seulement la capacité de la batterie. Avec une recharge inversée annoncée à 18 W, le WP63 peut céder une partie de son énergie à un téléphone ou à un accessoire compatible. Son câble intégré évite d’en chercher un au fond du sac pour cette connexion USB-C.

La puissance mérite d’être bien comprise : 18 W est un plafond annoncé pour la sortie, pas une vitesse garantie sur n’importe quel appareil. Le téléphone branché doit accepter l’alimentation proposée, et sa propre gestion de la charge détermine aussi la puissance réellement reçue. Il ne faut donc pas attendre la recharge rapide maximale d’un modèle habituellement vendu avec un chargeur de 67 ou 120 W.

La même réserve vaut pour les 20 000 mAh. Diviser ce nombre par la capacité du téléphone à secourir ne donne pas un nombre de recharges complètes : la conversion électrique et le transfert consomment une partie de l’énergie, tandis que le WP63 continue de fonctionner. C’est une réserve à partager, pas quatre pleins garantis pour un mobile de 5 000 mAh.

629 grammes : la capacité se paie dans le sac

Oukitel annonce un boîtier de 174,7 × 83 × 27 mm. Les 27 mm d’épaisseur et le poids montrent pourquoi cet appareil vise davantage une sortie prolongée ou certains travaux de terrain qu’un remplacement discret du smartphone de tous les jours.

Le bon calcul consiste à comparer le poids de l’ensemble que l’on emporterait autrement : téléphone, batterie externe et câble. Le WP63 rassemble ces fonctions, mais n’offre pas la souplesse de laisser la batterie externe chez soi les jours où elle ne sert pas. À l’inverse, il conserve toujours son équipement de secours avec lui.

La recharge du WP63 reste limitée à 33 W

Autre chiffre à distinguer : le WP63 reçoit lui-même une charge filaire annoncée à 33 W. La capacité élevée ne signifie donc pas qu’il se remplit aussi vite qu’un téléphone doté d’une batterie beaucoup plus petite. Aucun temps de recharge complet mesuré par Menow n’est disponible.

Le communiqué d’Oukitel annonce également une lampe de camping et un haut-parleur de 3 W. L’idée est cohérente pour un appareil de terrain, mais l’utilisation de la lampe, du réseau mobile ou de la recharge d’un second téléphone puise dans la même batterie. Une capacité ne remplace pas un test d’autonomie dans ces conditions.

Pour préserver cette réserve, les réglages de protection de batterie sur Android restent un sujet distinct : ils concernent l’usure à long terme, tandis que la recharge inversée répond à un besoin immédiat. Le WP63 intéressera surtout celui qui privilégie l’énergie disponible et accepte son encombrement en échange.

Visuel : Oukitel — montage Menow.