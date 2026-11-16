OPPO Reno17 : ce mini-écran sans fil permet de cadrer une photo à 10 mètres

Poser son OPPO Reno17 sur un trépied, rejoindre le groupe et vérifier le cadrage avant de prendre la photo : c’est l’usage que montre OPPO en présentant son écran sans fil Bubble. Le constructeur annonce une portée allant jusqu’à 10 mètres pour l’aperçu. Ce chiffre concerne l’accessoire présenté aux côtés du Reno17, qui reçoit l’image du téléphone à distance.

Voir la photo depuis l’endroit où l’on pose

Avec la caméra arrière tournée vers le groupe, l’écran du téléphone n’est plus visible depuis l’endroit où l’on pose. Le Bubble affiche le retour de la caméra et permet de vérifier qu’il reste assez de place pour les personnes sur les bords. Pour un autoportrait à bout de bras, l’accessoire peut servir de moniteur à l’arrière du téléphone. L’intérêt est de pouvoir utiliser les caméras arrière tout en gardant un aperçu du cadre.

La marque distingue sur sa page de présentation chinoise l’aperçu en haute définition avec la caméra arrière, l’aperçu sans fil et la personnalisation du fond d’écran de l’accessoire. Le compte officiel d’OPPO montre aussi comment le Bubble sert à vérifier une composition à distance. La portée annoncée vient des essais de la marque et peut varier selon l’environnement.

Ce qui dépend de ColorOS 17 et de la version du téléphone

OPPO indique que la série Reno17 est livrée avec ColorOS 17. La marque demande toutefois de mettre le téléphone à jour pour utiliser les fonctions d’aperçu mises en avant et la personnalisation du fond du Bubble. Il faudra vérifier la liste des téléphones compatibles avec cette version de l’accessoire avant d’acheter un exemplaire, en particulier si l’on possède déjà un autre Reno ou un Find.

Menow avait déjà suivi l’ouverture des réservations chinoises du Reno17. La présentation du 16 novembre à 19 h à Pékin, soit midi à Paris, concerne la série de téléphones et le Bubble. Pour choisir entre Reno17 et Reno17 Pro, les différences d’objectifs, de format et de batterie restent à examiner à partir des fiches définitives. Le retour vidéo à distance dépend quant à lui du couple téléphone et accessoire.

La disponibilité en France reste à vérifier

La présentation concerne la Chine. OPPO n’a pas précisé sur cette page de tarif ni de date française pour le Reno17 ou cette version du Bubble. Pour savoir si le dispositif vaut le détour, les informations à regarder au lancement local seront le prix de l’accessoire, sa présence éventuelle dans la boîte et les fonctions compatibles avec le logiciel vendu en Europe. Pour une photo à plusieurs, le bénéfice est déjà clair : on peut vérifier le cadre depuis sa place avant de lancer le déclenchement.