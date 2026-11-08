OPPO Reno 17 : ses photos animées passent à six secondes pour garder plus que l’instant

OPPO double la durée de ses photos animées 4K avant son rendez-vous chinois du 9 novembre. Voici ce que cette fonction change et ce qu’elle ne promet pas.

Une photo animée qui s’arrête juste avant le sourire ou le geste intéressant : OPPO veut laisser davantage de marge avec les Reno 17. La marque annonce des images animées 4K de six secondes, contre trois auparavant. Cette fonction précède un rendez-vous fixé au 9 novembre en Chine ; elle ne constitue pas une annonce de disponibilité française.

Deux fois plus de mouvement autour d’une photo

Le changement a été présenté par Zhang Ruoxing, responsable de la série Reno, avec des exemples photographiques. Le compte rendu d’IT Home du 5 novembre confirme la durée doublée et la mention d’une prise en charge sur les différentes focales. L’objectif est de conserver une séquence plus longue autour de l’image, plutôt que de limiter le souvenir à un instant figé.

Un musicien qui se retourne, un enfant qui saute ou une expression qui change ne se laissent pas toujours saisir au moment exact où l’on appuie. Étendre la séquence peut préserver davantage de ce qui s’est passé. Cela ne garantit toutefois pas que chaque image extraite aura la même qualité qu’une photo indépendante.

Une photo animée n’est pas la promesse de toutes les vidéos en 4K

La communication vise ici un mode de photo animée. Il ne faut pas l’étendre à toutes les combinaisons de caméra, de fréquence vidéo et de zoom du futur appareil. La résolution annoncée ne permet pas non plus de déduire le poids des fichiers, la compression ni le comportement dans chaque application de partage.

OPPO évoque également des autocollants pouvant suivre des personnes ou des objets et des outils pour organiser leurs couches dans l’image, comme le rapporte 91mobiles. Ce sont des fonctions de création : elles ne doivent pas être confondues avec une amélioration démontrée du capteur photo.

Ce que l’annonce du 9 novembre doit encore préciser

La présentation chinoise doit notamment permettre de relier ces fonctions aux modèles exacts. C’est une question différente des fuites sur la batterie des Reno 17. Pour un lecteur français, restent à établir le calendrier européen, la fiche locale et la conservation de l’animation lors d’un partage. Une séquence animée visible dans la galerie peut devenir une image fixe si le service utilisé n’en transporte pas le format.