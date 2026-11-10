OPPO Find X10 Pro Max : son zoom voit plus loin, mais l’accessoire impose deux sacrifices

Le téléconvertisseur rapproche les sujets éloignés, mais son montage ajoute 216 g et bloque deux appareils photo, selon un nouvel essai. Voici ce que cela change pour photographier.

Un accessoire capable de rapprocher la scène sans changer de téléphone : le téléconvertisseur Hasselblad de l’OPPO Find X10 Pro Max a de quoi séduire les amateurs de concerts et de photo animalière. Mais l’essai publié ce 10 novembre par 91mobiles révèle une contrepartie très concrète : une fois installé, le montage masque deux appareils photo et ajoute environ 216 g à un téléphone déjà pesant.

Un cadrage plus serré pour les sujets éloignés

Le kit optique se place devant le téléobjectif du Pro Max. La documentation publiée par OPPO indique un cadrage équivalent à 230 mm, présenté comme 10×, et une distance minimale de mise au point de 1,2 m. L’accessoire est vendu séparément ; sa disponibilité locale reste à vérifier.

L’intérêt est facile à comprendre depuis une tribune ou derrière une barrière : on ne peut pas toujours avancer vers le sujet. Un cadrage plus serré permet alors de lui donner davantage de place dans l’image. Il faut néanmoins distinguer ce dispositif optique des grossissements numériques proposés ensuite par le logiciel. Monter le chiffre à l’écran ne transforme pas chaque palier en une nouvelle focale optique.

Les accessoires ne sont pas non plus interchangeables au seul motif que deux téléphones portent le nom Find X10. OPPO décrit des kits et des caractéristiques différents pour le modèle standard et le Pro Max. La référence du montage compte donc autant que celle du téléphone.

Le kit empêche de revenir instantanément au grand-angle

Sur l’ensemble essayé par 91mobiles, la plaque de fixation couvre l’appareil principal et l’ultra grand-angle. Le testeur doit la retirer pour retrouver tous les cadrages. Il signale également un fonctionnement dans un mode dédié, sans accès au mode Pro avec ce montage.

Ce détail change la manière de photographier. Lorsqu’un sujet reste éloigné, préparer le kit peut être pertinent. Mais si l’on veut passer rapidement du détail d’un musicien à l’ensemble de la scène, le changement ne se fait plus simplement en touchant un bouton. Même contrainte pour un animal qui s’approche : conserver un cadrage très serré peut faire sortir une partie du sujet du cadre.

Environ 451 g à tenir, téléphone compris

Le média donne 235 g pour son téléphone et 216 g supplémentaires pour l’ensemble coque, plaque et optique : soit environ 451 g, par addition. Ce poids ne correspond pas à l’objectif seul.

Un équipement plus lourd et plus encombrant demande de penser la prise en main avant la sortie. Pour une longue séance, pouvoir poser l’ensemble ou soutenir les bras compte davantage que pour quelques photos occasionnelles. Le kit devient un matériel à emporter pour une intention précise, plutôt qu’un accessoire que l’on oublie sur le téléphone.

Avant de l’acheter, la bonne question est donc celle de vos cadrages habituels. Si vous photographiez surtout des sujets proches, les appareils intégrés restent plus immédiats. Si vous cherchez régulièrement un détail éloigné, l’allonge peut justifier cette préparation. Ce compromis concerne la photo, distinct de celui que nous avons analysé entre autonomie et recharge du Find X10 Pro Max face au Galaxy S26 Ultra.

Crédit image : 91mobiles.