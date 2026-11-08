OPPO Find X10 Pro Max ou Galaxy S26 Ultra : l’autonomie et la recharge désignent deux gagnants

L’OPPO tient 6 h 17 de plus dans le test de 91mobiles, mais le Samsung recharge bien plus vite. Attention : le Find X10 essayé n’a pas la batterie européenne.

Six heures et dix-sept minutes d’écart : dans le test d’autonomie publié par 91mobiles, l’OPPO Find X10 Pro Max dure nettement plus longtemps que le Galaxy S26 Ultra. Mais le détail à connaître avant de choisir est géographique : l’OPPO essayé possède une batterie de 8 000 mAh, alors que la documentation du fabricant annonce 7 150 mAh pour la version européenne. Ce résultat ne peut donc pas devenir une promesse d’autonomie pour le modèle vendu chez nous.

Un avantage mesuré, sur une variante précise

Dans les mesures de 91mobiles, le Find X10 Pro Max atteint 20 h 43 dans PCMark, contre 14 h 26 pour le Samsung. Le laboratoire indique mesurer la décharge de 100 à 20 %. Calculé sur ces deux durées, l’écart représente environ 44 % de temps supplémentaire pour l’OPPO.

Mesure publiée par 91mobiles Find X10 Pro Max essayé Galaxy S26 Ultra essayé Capacité de la batterie 8 000 mAh 5 000 mAh PCMark, de 100 à 20 % 20 h 43 14 h 26 Recharge de 20 à 100 % 82 minutes 37 minutes Puissance filaire annoncée 80 W 60 W

Le classement s’inverse pour retrouver une batterie pleine : l’OPPO demande 45 minutes de plus sur la plage de recharge retenue. Une puissance affichée plus élevée ne garantit donc pas une charge plus courte. La quantité d’énergie à remettre et la manière dont le téléphone réduit progressivement la puissance comptent aussi ; les watts inscrits sur la fiche ne décrivent pas toute la session.

Pourquoi ces 20 heures ne sont pas votre temps d’écran

PCMark fait travailler le téléphone sur une succession de tâches, plutôt que de laisser une vidéo tourner sans interruption. Il permet de comparer des appareils dans un scénario reproductible. Il ne reproduit pas votre mélange de navigation, de photos, de réseau mobile et de veille.

Autre point décisif : la luminosité. Dans ses recommandations de mesure, UL préconise un écran calibré à 200 cd/m² pour les smartphones. L’article de 91mobiles ne détaille pas tous les réglages appliqués ni les versions logicielles. On peut commenter ses résultats, mais pas leur attribuer une précision sur tous les usages qu’ils n’ont pas.

En Europe, les 8 000 mAh ne sont pas la bonne référence

Le guide officiel OPPO distingue bien les batteries selon la région, une particularité déjà détaillée dans notre dossier sur les Find X10 français. L’écart entre 8 000 et 7 150 mAh représente 850 mAh, soit un peu plus de 10 % de capacité en moins. Il serait pourtant incorrect d’enlever mécaniquement 10 % au temps PCMark : il faudrait tester la variante européenne, avec son logiciel et ses paramètres.

Le choix se joue donc sur deux contraintes différentes. Si vous voulez espacer les branchements, le résultat de la variante 8 000 mAh est encourageant. Si vous comptez surtout sur une courte recharge avant de repartir, le Samsung reprend clairement l’avantage dans cette comparaison. Pour départager les versions européennes sur l’endurance elle-même, il manque encore la mesure correspondante de l’OPPO.