OPPO Find X10 ou Find X9 : deux capteurs de 200 Mpx changent-ils vraiment le choix ?

La photo évolue, l’écran garde la même taille et l’écart de batterie se réduit sur le modèle européen. Les différences utiles avant de remplacer un Find X9.

Faut-il remplacer un OPPO Find X9 par un Find X10 ? La photo fournit un argument plus tangible que le simple changement de génération : le nouveau modèle passe à 200 Mpx sur le grand-angle et le téléobjectif. Pour la batterie, en revanche, attention aux fiches étrangères : les 8 000 mAh ne sont pas la capacité annoncée pour la version européenne.

Les différences à regarder avant de changer de téléphone

Équipement Find X10 Find X9 Intérêt concret Grand-angle / téléobjectif 200 / 200 Mpx 50 / 50 Mpx Davantage de définition disponible pour recadrer Ultra grand-angle 50 Mpx 50 Mpx Pas de hausse de définition annoncée Caméra avant 50 Mpx, autofocus 32 Mpx Évolution distincte des appareils arrière Taille d’écran 6,59 pouces 6,59 pouces Le changement ne donne pas une dalle plus grande Fréquence 1 à 120 Hz, 144 Hz dans certains jeux Jusqu’à 120 Hz 144 Hz n’est pas un réglage permanent pour toutes les applications Batterie européenne annoncée 7 150 mAh 7 025 mAh 125 mAh d’écart, pas 975 Recharge filaire / sans fil 80 W / 50 W 80 W / 50 W La puissance ne progresse pas

Les caractéristiques du X10 ont été recoupées avec la documentation OPPO ; celles du X9 figurent dans sa fiche d’assistance technique. Les versions et configurations peuvent varier selon le pays.

200 Mpx : ce qui change quand vous recadrez

Un téléobjectif plus défini peut être intéressant pour isoler une personne dans une scène ou conserver une petite partie d’un paysage. Mais quatre fois plus de pixels ne donnent pas quatre fois plus de zoom optique, et ne garantissent pas quatre fois plus de détails. La lumière disponible, les mouvements du sujet, l’objectif et le traitement interviennent avant le fichier final.

Le X10 associe ces nouveaux appareils à la stabilisation optique sur le grand-angle et le téléobjectif. Son document technique mentionne également l’autofocus à l’avant. C’est un élément plus utile pour un selfie pris à une distance variable que la seule hausse de définition. Pour déterminer lequel réussit le mieux un portrait en intérieur, il faut toutefois comparer des images prises dans les mêmes conditions ; une fiche ne suffit pas.

Le gros gain de batterie des comparatifs étrangers se réduit en Europe

Le comparatif de 91mobiles utilise un Find X10 de 8 000 mAh, contre 7 025 mAh pour le X9 : près de 14 % de capacité supplémentaire. Or la batterie européenne est annoncée à 7 150 mAh, comme l’explique notre vérification des caractéristiques françaises. L’écart de capacité avec le X9 tombe alors à environ 1,8 %.

Ce calcul ne prédit pas l’autonomie : il évite surtout de promettre une réserve d’énergie qui n’existe pas sur la même variante. Le processeur et la gestion de l’écran peuvent aussi modifier la consommation. Il faut des mesures régionales comparables pour savoir combien d’heures la nouvelle génération apporte réellement.

Même précaution avec le système : recevoir ColorOS 17 sur un Find X9 ne transforme pas ses capteurs en ceux du X10. Les nouveautés logicielles et les améliorations matérielles doivent être séparées avant de financer un remplacement. Si votre X9 répond encore à vos usages, le téléobjectif et la caméra avant sont les évolutions à examiner en priorité ; l’argument des 8 000 mAh, lui, exige de vérifier le pays du modèle.