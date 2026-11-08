OnePlus Turbo 6Vs : 9 000 mAh, mais le prix change plus que la fiche technique

Une batterie de 9 000 mAh ne rend pas automatiquement un nouveau téléphone plus intéressant que l'ancien.

Une batterie de 9 000 mAh ne rend pas automatiquement un nouveau téléphone plus intéressant que l’ancien. Le OnePlus Turbo 6Vs, apparu dans le catalogue chinois début novembre, reprend les principaux ingrédients du Turbo 6V. Son tarif oblige à regarder au-delà de la capacité.

Le modèle est proposé en configuration 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, pour un prix annoncé de 3 699 yuans en Chine. Les coloris orange et blanc renouvellent son apparence. Cette somme n’est pas un prix français : la convertir en euros ne donnerait pas le coût d’une commercialisation locale.

La même base pour l’écran, la puce et la batterie

Le relevé chinois de Fengchao décrit un Snapdragon 7s Gen 4, un écran plat de 6,78 pouces, une définition dite 1,5K et un rafraîchissement maximal de 144 Hz. Il indique aussi une épaisseur de 8,5 mm et un poids de 215 g. La grande batterie ne se traduit donc pas par un téléphone léger ou compact.

Critère Turbo 6Vs Comparaison avec le Turbo 6V Processeur Snapdragon 7s Gen 4 Même plateforme annoncée Écran 6,78 pouces, 1,5K, 144 Hz Caractéristiques centrales conservées Batterie 9 000 mAh Capacité conservée Recharge filaire 80 W Même puissance annoncée

Les caractéristiques communes sont également rapportées par 91mobiles dans sa présentation du 2 novembre. Le 6Vs conserve un appareil principal de 50 mégapixels stabilisé, accompagné d’un module monochrome de 2 mégapixels. Ce second module ne remplace ni un ultra grand-angle ni un téléobjectif.

Comparer deux offres réelles, pas deux prix de lancement

Pour départager les modèles, il faut opposer la même quantité de RAM et de stockage, puis les tarifs disponibles au même moment. Un ancien prix promotionnel n’est pas forcément encore accessible. À équipement central semblable, une nouvelle couleur ne suffit pas à démontrer un progrès d’autonomie ou de performances.

Autre distinction : les 144 Hz décrivent le maximum de l’écran, pas la cadence garantie dans tous les jeux. De même, les 80 W ne permettent pas de calculer seuls un temps de recharge. Les compromis entre batterie, recharge et poids du Galaxy A57 et du POCO X8 Pro montrent pourquoi il faut regarder ces critères ensemble. Aucun essai comparatif Menow ne permet ici de donner un vainqueur mesuré. Le lancement étudié concerne la Chine ; aucune annonce française du Turbo 6Vs n’est établie dans ces informations.