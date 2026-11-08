OnePlus Nord 6, Edge 70 Pro ou Redmi Turbo 5 : le plus rapide change selon le test

Le Nord 6 mène dans AnTuTu, le Motorola dans Geekbench multicœur et le Redmi sous charge prolongée. Ces résultats ne répondent pas à la même question.

OnePlus Nord 6, Motorola Edge 70 Pro ou Redmi Turbo 5 : le plus rapide ne porte pas le même nom selon le test. Les mesures de 91mobiles donnent l’avantage au OnePlus pour le score global, au Motorola sur un test de calcul multicœur et au Redmi pour la tenue sous forte charge. Voilà pourquoi un seul chiffre ne suffit pas à choisir un smartphone pour jouer.

Trois gagnants pour trois questions différentes

Le laboratoire de 91mobiles a comparé ces appareils dans un article publié le 24 octobre. Les résultats ci-dessous proviennent de ses essais, pas d’un test Menow.

Le périmètre compte : il s’agit des exemplaires du comparatif indien. Pour le Motorola notamment, les versions européenne et indienne n’ont pas exactement le même équipement. Ces résultats ne certifient donc pas toutes les variantes commercialisées sous le même nom.

Mesure Nord 6 Edge 70 Pro Redmi Turbo 5 AnTuTu 2 366 913 2 194 258 2 135 669 Geekbench, un cœur 2 040 1 749 1 725 Geekbench, plusieurs cœurs 6 520 6 864 6 657 Indicateur de maintien sous charge Burnout 45,4 % 43,6 % 49,1 %

Le Nord 6 devance ainsi le Motorola d’environ 7,9 % dans AnTuTu et le Redmi d’environ 10,8 %. Ces écarts sont calculés sur les scores publiés. Ils ne signifient pas qu’une application s’ouvre 8 % plus vite ou qu’un jeu affiche 11 % d’images en plus : AnTuTu agrège plusieurs composantes du téléphone.

Le résultat multicœur inverse déjà l’ordre. Le Motorola dépasse le OnePlus d’environ 5,3 % dans cette épreuve, alors que le OnePlus conserve une avance sur le test monocœur. Ce sont des mesures complémentaires, pas des verdicts incompatibles.

Ce que Geekbench mesure réellement

La documentation de Geekbench 6 détaille des charges de travail comme la compression de fichiers, le rendu de PDF, la navigation et le traitement d’images. Le résultat cherche à caractériser le processeur et la mémoire sur ces opérations. Il ne mesure pas directement la qualité d’affichage d’un jeu ni sa compatibilité avec un mode à haute fréquence.

Une application doit pouvoir exploiter plusieurs cœurs pour tirer pleinement parti d’un avantage multicœur. À l’inverse, une opération courte qui dépend surtout d’un fil d’exécution ne se classe pas nécessairement de la même manière. C’est précisément ce que montrent les deux colonnes Geekbench.

Pour une longue partie, la stabilité mérite autant d’attention

Dans l’épreuve Burnout rapportée par le média, le Redmi obtient 49,1 %, soit 3,7 points de plus que le Nord et 5,5 points de plus que le Motorola. Ce pourcentage n’est ni un taux de batterie restant ni un nombre d’images par seconde. Il décrit ici la tenue de la performance sous la charge du test.

Il ne faut pas davantage comparer les surfaces de refroidissement annoncées comme si elles utilisaient toutes le même périmètre : une surface totale de dissipation et celle d’une chambre à vapeur ne désignent pas la même pièce. La mesure sous charge aide justement à dépasser ces arguments de fiche technique.

Pour choisir entre ces trois modèles, partez du jeu précis qui vous intéresse : réglages graphiques accessibles, plafond d’images par seconde, durée d’une session et chauffe observée. L’article source ne donne pas assez de détails sur toutes les versions de test et conditions ambiantes pour transformer ses scores en classement universel. Son enseignement le plus utile est ailleurs : gagner le test global et tenir le mieux pendant une charge prolongée sont deux performances différentes.