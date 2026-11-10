La mise à jour C20P01 concerne plusieurs générations de OnePlus. Ses fonctions dépendent toutefois de la version du système, et sa réception n’est pas simultanée en Europe.

OnePlus : cette mise à jour améliore les traductions et peut déverrouiller votre PC à distance

Les propriétaires de OnePlus n’ont pas besoin d’attendre une nouvelle version complète d’Android pour voir évoluer certaines fonctions. Dans une annonce publiée ce 10 novembre, la marque détaille C20P01, une mise à jour de ses composants logiciels. Elle enrichit la traduction et ajoute une possibilité de déverrouillage du PC à distance, mais ces deux nouveautés n’exigent pas le même système.

Une traduction plus détaillée sous ColorOS 17

Selon le journal officiel de OnePlus, l’application de traduction gagne des informations sur les mots recherchés : catégorie grammaticale, prononciation, points de grammaire et exemples. Pour les phrases, le traitement doit mieux adapter le style du texte. Cette partie est réservée à ColorOS 17 ou ultérieur.

Pour le lecteur, l’intérêt dépasse la simple correspondance entre deux mots. Un exemple permet de comprendre comment employer un terme dans une phrase, tandis qu’une indication grammaticale aide à distinguer plusieurs sens. Cela peut servir pour lire un message ou préparer une réponse dans une autre langue. Il faut cependant juger le résultat proposé, surtout lorsqu’un texte est ambigu, plutôt que considérer une traduction automatique comme infaillible.

Ce paquet ne doit pas être confondu avec le calendrier de passage des OnePlus à ColorOS 17. Un appareil encore sous OxygenOS 16 ne reçoit pas automatiquement toutes les fonctions réservées à ColorOS 17 parce que C20P01 lui est proposé.

Le PC peut se déverrouiller pendant une connexion distante

La seconde nouveauté concerne la connexion entre appareils sous OxygenOS 16 ou ultérieur. OnePlus décrit une option qui utilise un mot de passe enregistré pour déverrouiller automatiquement le PC pendant sa connexion distante avec le téléphone. Il faut activer cette option dans les commandes de la connexion ; elle n’est pas présentée comme un déverrouillage universel de n’importe quel ordinateur à proximité.

Cette distinction compte au quotidien. Il s’agit d’éviter une étape répétée lorsqu’on utilise déjà une connexion distante configurée, pas de remplacer toutes les protections du PC. Avant l’activation, prenez donc le temps de vérifier quel ordinateur est associé et de lire les indications proposées sur l’appareil. Si vous partagez le téléphone ou l’ordinateur, la commodité de cette fonction mérite d’être examinée à la lumière de cet usage.

Les OnePlus 12, 13R, 15, Open et Nord 6 sont dans les familles annoncées

La liste officielle couvre notamment les séries OnePlus 15, 13 et 12, ainsi que le OnePlus Open et le Nord 6. Elle précise que le contenu et la disponibilité peuvent varier suivant le matériel et le logiciel. Le journal affiché sur votre téléphone reste donc le repère pour connaître les fonctions réellement proposées.

Le calendrier indiqué s’étend du 27 octobre au 19 novembre : la publication de l’annonce aujourd’hui ne signifie pas que la distribution commence seulement maintenant. La France ne figure pas dans les exemples de pays cités, et OnePlus signale encore des différences entre opérateurs européens. Il ne faut donc pas promettre une réception immédiate sur tous les modèles français.

Pour rechercher le paquet, ouvrez les réglages, puis À propos de l’appareil et la carte du système. Pour identifier la version déjà installée, OnePlus indique la rubrique Version puis la version SOTA. C20P01 porte la référence BRB1EX01 sur téléphone ; son apparition doit être distinguée d’un changement de version d’Android.