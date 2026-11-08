OnePlus : six appareils passent à ColorOS 17 en novembre, voici les dates annoncées

OnePlus 12, 13R, Open, Pad 3 et Nord : le calendrier de novembre se précise. Voici les dates annoncées et ce qu’elles permettent réellement de savoir en France.

Le OnePlus 12 doit entrer dans le déploiement de ColorOS 17 le 17 novembre, le OnePlus Open le 24. Six téléphones et tablettes OnePlus figurent dans le calendrier détaillé de novembre, avec des dates désormais plus précises qu’une simple fenêtre mensuelle. Mais ces repères ne garantissent pas que chaque appareil français recevra une notification le jour indiqué.

Le calendrier partagé par ColorOS Global, reproduit par Android Central, concerne la mise à jour basée sur Android 17. Il accompagne aussi un changement de nom important pour les utilisateurs habitués à OxygenOS : les appareils concernés passent à ColorOS.

Photo : Nicholas Sutrich / Android Central.

Appareil OnePlus Début de déploiement annoncé OnePlus 13R 5 novembre 2026 OnePlus 12 17 novembre 2026 OnePlus Pad 3 18 novembre 2026 OnePlus Open 24 novembre 2026 OnePlus Nord 6 26 novembre 2026 OnePlus Nord CE 6 26 novembre 2026

Le 13R apparaît donc en tête d’une vague déjà commencée. Les deux Nord arrivent ensemble en fin de mois. La présence de la Pad 3 rappelle que ce programme ne vise pas uniquement les smartphones : la tablette possède son propre créneau.

Un premier déploiement ouvre une distribution progressive. Il ne correspond pas à une heure de téléchargement universelle, commune à tous les pays et à toutes les variantes d’un modèle. Le calendrier publié ne détaille pas les régions concernées pour chaque ligne. On ne peut donc pas le présenter comme un planning français confirmé.

Le OnePlus 13R illustre déjà cette distinction. Son lancement stable en Inde avait été signalé fin octobre, alors que le nouveau tableau indique le 5 novembre. La raison précise de cet écart n’a pas été clarifiée. Cela suffit à montrer pourquoi il faut regarder l’annonce associée à sa propre version, plutôt que déduire un retard ou une erreur à partir du seul tableau.

Pour un appareil acheté en France, le signe décisif reste la proposition de mise à jour dans les réglages. Un exemplaire importé ne doit pas servir de référence automatique pour un autre téléphone portant le même nom commercial.

Ce qu’il faut vérifier sur son appareil

Ouvrir les Paramètres, puis la rubrique À propos de l’appareil pour rechercher la mise à jour système. Vérifier le modèle complet : un OnePlus 12 et un 12R, par exemple, ne partagent pas nécessairement le même créneau. Lire les informations proposées avant le téléchargement et conserver une sauvegarde récente des données importantes.

Si aucune mise à jour n’est proposée, le tableau ne justifie pas à lui seul l’installation d’un fichier prévu pour un autre modèle ou une autre région. Attendre l’offre correspondant à son appareil évite de confondre un calendrier de distribution avec un mode d’emploi d’installation manuelle.

Les appareils absents de cette liste ne sont pas automatiquement exclus de ColorOS 17. D’autres OnePlus, dont les 11 et 12R, sont attendus dans les vagues suivantes, entre décembre et le premier trimestre 2027. En revanche, leur absence du tableau de novembre ne permet pas de leur attribuer une date précise.