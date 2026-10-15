OnePlus Ace 7 : son ventilateur pourrait refroidir le processeur et vos mains pendant les jeux

Les smartphones gaming deviennent toujours plus puissants, mais un problème persiste : après plusieurs dizaines de minutes de jeu, la chaleur peut faire chuter leurs performances et rendre leur prise en main désagréable. OnePlus préparerait une solution assez surprenante pour son prochain Ace 7. Selon une fuite publiée en Chine le 14 octobre, le constructeur aurait développé un ventilateur intégré capable de refroidir séparément le processeur et la coque du téléphone. Une architecture à deux circuits d’air qui pourrait changer le confort des longues sessions de jeu, à condition que les promesses soient confirmées.

OnePlus prépare un ventilateur intégré avec deux circuits de refroidissement

Le 14 octobre 2026, l’informateur chinois Digital Chat Station a publié de nouvelles informations sur un smartphone OnePlus orienté vers les performances.

Le détail le plus intéressant concerne son système de refroidissement actif.

Contrairement aux solutions classiques, qui utilisent principalement une chambre à vapeur, des feuilles de graphite et la structure métallique du téléphone pour dissiper la chaleur, ce nouveau dispositif intégrerait un véritable ventilateur miniature à l’intérieur du châssis.

Mais OnePlus ne se contenterait pas d’ajouter une petite hélice pour faire circuler davantage d’air.

Selon les informations relayées par le média chinois IT之家, le constructeur aurait conçu une architecture à deux circuits de circulation de l’air, destinée à traiter deux problèmes différents.

Le premier circuit serait chargé d’évacuer la chaleur produite par le processeur. Le second viserait à limiter l’échauffement de la coque arrière, là où l’utilisateur pose ses doigts lorsqu’il joue.

Il s’agirait donc d’une approche différente du refroidissement mobile traditionnel : maintenir les performances sans négliger le confort des mains.

Le nom commercial du smartphone reste néanmoins incertain. Digital Chat Station n’a pas identifié explicitement le modèle dans son message. Plusieurs médias évoquent le OnePlus Ace 7, tandis que certaines sources chinoises envisagent un Ace 7 Pro.

De l’air chaud sur les côtés, un flux distinct pour refroidir la coque

Le fonctionnement décrit dans la fuite repose sur une séparation des circuits thermiques.

La première partie du système doit concentrer son action sur la zone du processeur, qui produit une quantité importante de chaleur lorsque le smartphone exécute un jeu exigeant.

L’air chaud serait dirigé vers des ouvertures latérales, afin de réduire son accumulation à proximité des composants.

La seconde partie de l’architecture serait consacrée à la température ressentie sur la coque arrière.

Un flux d’air distinct contribuerait à limiter l’échauffement de cette surface et à rendre le smartphone plus agréable à tenir.

D’après les schémas diffusés, le ventilateur serait situé près du module photographique arrière, dans une zone particulièrement contrainte par la présence des capteurs photo et des autres composants.

Ce positionnement pourrait permettre à OnePlus d’organiser la circulation de l’air sans occuper toute la partie centrale de l’appareil.

Il reste cependant impossible de vérifier précisément les conduits internes à partir des seules illustrations publiées.

Les dimensions, le débit d’air et la disposition définitive devront être confirmés lors de la présentation officielle.

Pourquoi refroidir la coque est aussi important que refroidir le processeur

Lorsqu’un smartphone chauffe, les utilisateurs s’intéressent généralement à la température du processeur.

Pourtant, ce n’est pas forcément cette valeur qui détermine le confort pendant une partie.

Un composant peut fonctionner à une température relativement élevée sans que l’utilisateur la ressente directement.

En revanche, lorsque la chaleur se propage à la structure du téléphone, la coque peut devenir désagréable au contact des mains.

Le problème est particulièrement visible dans les jeux qui se pratiquent en tenant le smartphone horizontalement.

Les doigts reposent alors sur plusieurs zones du châssis, parfois à proximité du processeur ou des circuits chargés de dissiper la chaleur.

Sur certains appareils, la température ressentie peut donc devenir gênante avant même que les performances chutent fortement.

Avec son architecture à deux circuits, OnePlus chercherait à traiter ces phénomènes séparément.

Un premier objectif serait de préserver la puissance disponible ; le second, d’éviter que le joueur ne ressente trop fortement la chaleur à l’arrière du téléphone.

Cette distinction pourrait devenir un véritable argument pour les amateurs de jeux mobiles intensifs.

Le système pourrait éviter les ralentissements après 30 minutes de jeu

Dans les jeux exigeants, les performances ne dépendent pas uniquement de la puissance maximale du processeur.

Un smartphone peut afficher d’excellents résultats pendant quelques minutes, puis ralentir lorsque sa température augmente.

Ce phénomène est appelé thermal throttling, ou limitation thermique.

Lorsque les composants deviennent trop chauds, le système réduit automatiquement certaines fréquences de fonctionnement pour éviter une surchauffe.

La conséquence peut être visible à l’écran : le nombre d’images par seconde diminue et les mouvements deviennent moins fluides.

Un ventilateur intégré peut contribuer à repousser cette limitation en améliorant l’évacuation de la chaleur.

Sur des jeux comme Genshin Impact, PUBG Mobile ou Call of Duty Mobile, l’intérêt potentiel serait de conserver une fréquence d’affichage plus stable pendant les sessions prolongées.

Mais il faut rester prudent : aucune mesure indépendante de fréquence d’images sur le OnePlus Ace 7 n’a encore été publiée.

Les gains réels dépendront notamment de l’efficacité du ventilateur, de la température ambiante, du jeu utilisé et de la manière dont OnePlus configure son processeur.

Une puce Snapdragon moins récente pourrait rivaliser avec un modèle plus puissant

La fuite avance également une affirmation particulièrement ambitieuse concernant les performances.

Le smartphone serait équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5, une puce haut de gamme de Qualcomm.

Grâce à son nouveau système thermique, OnePlus chercherait à obtenir des performances prolongées comparables à celles d’appareils équipés d’une génération supérieure de processeur.

L’informateur évoque notamment une capacité à rivaliser avec le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 dans certaines conditions.

Il ne faut toutefois pas interpréter cette comparaison comme la preuve que les deux puces possèdent la même puissance.

Un processeur plus récent peut disposer d’une architecture différente, de capacités graphiques supplémentaires et d’une meilleure efficacité énergétique.

En revanche, un composant moins récent mais mieux refroidi peut conserver sa puissance plus longtemps qu’un processeur théoriquement supérieur soumis à une limitation thermique.

La distinction est particulièrement importante dans les jeux.

Pour évaluer réellement les performances, il faudra comparer les appareils sur des sessions prolongées et mesurer à la fois les images par seconde, la consommation électrique et la température.

Les performances instantanées d’un benchmark ne suffisent pas à déterminer quel smartphone sera le plus fluide après une heure de jeu.

Un capteur thermique intelligent pour piloter le ventilateur

Le refroidissement actif pourrait être accompagné d’un système de régulation plus avancé.

Digital Chat Station évoque la présence d’un capteur thermique associé à des optimisations utilisant l’intelligence artificielle.

L’objectif serait d’ajuster le fonctionnement du ventilateur en fonction de la chaleur produite et des besoins du téléphone.

Une telle approche pourrait permettre d’éviter de faire tourner le ventilateur à pleine vitesse lorsque cela n’est pas nécessaire.

Par exemple, pendant une utilisation légère, le système pourrait privilégier un fonctionnement discret ou réduire la vitesse de ventilation.

Lorsqu’un jeu exigeant sollicite fortement le processeur, le ventilateur pourrait accélérer afin d’améliorer l’évacuation thermique.

Ces scénarios correspondent au principe général d’une régulation thermique intelligente. OnePlus n’a pas encore détaillé les modes exacts de fonctionnement de son futur appareil.

La fuite évoque également plusieurs technologies brevetées et des solutions inspirées des systèmes de refroidissement utilisés sur certaines cartes graphiques d’ordinateur.

Le constructeur chercherait ainsi à adapter des principes déjà utilisés dans le matériel informatique à l’espace beaucoup plus limité d’un smartphone.

Le bruit et la poussière : les deux principales questions à résoudre

Un ventilateur intégré possède plusieurs avantages potentiels, mais il introduit aussi des contraintes absentes des systèmes passifs.

La première concerne le bruit.

À haute vitesse, une petite turbine peut produire un sifflement audible, surtout dans un environnement calme.

Ce phénomène dépend de la conception des pales, des conduits d’air et de la vitesse de rotation.

La deuxième difficulté concerne la poussière.

Dès qu’un appareil utilise des ouvertures pour faire circuler de l’air, des particules peuvent potentiellement pénétrer dans les conduits.

Cette question devient particulièrement importante pour un smartphone transporté quotidiennement dans une poche ou un sac.

La fuite indique que OnePlus aurait travaillé sur la réduction des nuisances sonores et la limitation de l’entrée de poussière.

Mais aucune certification d’étanchéité précise n’a été confirmée.

Il faudra donc attendre les tests et les caractéristiques officielles pour connaître le comportement réel de l’appareil face à l’eau, à la poussière et à une utilisation prolongée.

OnePlus n’est pas le seul à vouloir intégrer un ventilateur dans ses smartphones

Les systèmes de refroidissement actifs ne sont pas entièrement nouveaux sur le marché des smartphones.

Des fabricants spécialisés dans le gaming, comme RedMagic, utilisent déjà des ventilateurs internes sur certains appareils.

Mais OnePlus semble vouloir se différencier en séparant davantage le refroidissement des composants et celui de la coque.

La concurrence explore également des solutions similaires.

Honor a récemment présenté un smartphone gaming doté d’un ventilateur directement intégré près de son module photographique.

Nous avons détaillé cette approche dans notre article consacré au ventilateur du Honor Win 2.

La différence annoncée chez OnePlus serait surtout l’utilisation de deux circuits thermiques distincts, avec une attention particulière portée à la température ressentie dans les mains.

Il reste à déterminer si cette conception apportera un avantage mesurable face aux systèmes déjà commercialisés.

Un écran 185 Hz et une batterie de 9 000 mAh également évoqués

Le système de refroidissement n’est pas la seule caractéristique qui circule autour du futur OnePlus Ace 7.

Plusieurs fuites précédentes décrivent un smartphone particulièrement ambitieux.

Caractéristique Informations évoquées Écran OLED LTPS de 6,78 pouces Définition Environ 1,5K Fréquence d’affichage Jusqu’à 185 Hz Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batterie Environ 9 000 mAh Recharge filaire 100 ou 120 W selon les fuites Refroidissement Ventilateur actif et double circuit d’air Système ColorOS 17 basé sur Android 17

Aucune de ces caractéristiques n’a encore été confirmée officiellement pour le modèle concerné par la fuite du 14 octobre.

Il faut également éviter de confondre les différentes variantes qui pourraient composer la future gamme Ace 7.

La présence d’une batterie de 9 000 mAh représenterait une capacité particulièrement élevée pour un smartphone performant.

Mais une batterie imposante, un système de ventilation et un écran à haute fréquence nécessitent beaucoup d’espace à l’intérieur du châssis.

L’épaisseur, le poids et la disposition des composants deviendront donc des éléments importants à examiner.

Un écran 185 Hz garantit-il réellement 185 images par seconde dans les jeux ?

Pas nécessairement.

Une fréquence d’affichage de 185 Hz signifie que l’écran peut, dans les conditions prévues par le constructeur, actualiser l’image jusqu’à 185 fois par seconde.

Mais cela ne signifie pas qu’un jeu affichera automatiquement 185 images par seconde.

Le résultat dépend du processeur graphique, de l’optimisation du jeu et des limites imposées par son développeur.

Certains titres mobiles restent limités à 60, 90 ou 120 images par seconde, même sur des appareils dotés d’écrans plus rapides.

Un écran 185 Hz peut améliorer la fluidité des animations compatibles, mais son intérêt dépendra donc des jeux réellement capables d’exploiter cette fréquence.

Une fréquence élevée peut également augmenter la consommation d’énergie selon les conditions d’utilisation.

Le refroidissement, la batterie et l’écran devront être évalués ensemble pour déterminer si OnePlus a trouvé un bon équilibre entre performances et autonomie.

Le OnePlus Ace 7 pourrait-il devenir le OnePlus 16R en France ?

La gamme Ace de OnePlus est historiquement destinée en priorité au marché chinois.

Certains modèles ont cependant inspiré des smartphones commercialisés à l’international sous d’autres appellations.

C’est pourquoi plusieurs observateurs évoquent la possibilité que le futur Ace 7 serve de base à un OnePlus 16R ou à une autre variante destinée à certains marchés.

Mais OnePlus n’a pas confirmé qu’un smartphone équipé de ce système de ventilation serait commercialisé en France.

Les éventuelles différences entre versions chinoises et internationales restent également inconnues.

Il serait donc prématuré d’annoncer une date de sortie européenne ou un tarif en euros.

La fuite évoque une présentation en Chine avant la fin du mois d’octobre 2026, sans fournir de calendrier officiel.

Un refroidissement prometteur qui devra faire ses preuves

Ce nouveau système pourrait représenter une évolution intéressante pour les smartphones gaming.

Le fait de vouloir refroidir simultanément le processeur et la surface tenue par l’utilisateur répond à deux problèmes concrets des longues sessions de jeu.

Mais plusieurs questions restent ouvertes : le ventilateur sera-t-il audible, résistera-t-il correctement à la poussière, et les gains thermiques seront-ils suffisants pour justifier sa présence ?

Il faudra également vérifier si l’appareil maintient réellement des performances élevées sans provoquer une consommation excessive ou une autonomie décevante.

Les premiers tests devront idéalement mesurer la température de la coque, la stabilité des images par seconde et la vitesse du ventilateur après 30 à 60 minutes de jeu.

Le OnePlus Ace 7 pourrait ne pas se contenter d’être un smartphone plus puissant : il chercherait surtout à rester performant et confortable lorsqu’on joue longtemps.

Pour le moment, cette ambition repose sur une fuite crédible mais non confirmée. Une présentation officielle sera nécessaire pour savoir si OnePlus a réellement réussi à adapter une architecture inspirée des cartes graphiques à un smartphone.