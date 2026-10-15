Galaxy AI : Samsung ajoute de nouvelles langues à ses fonctions IA, voici ce qui change vraiment sur votre Galaxy

Traduire un appel téléphonique, comprendre une conversation à l’étranger ou obtenir le résumé d’un enregistrement dans une autre langue : Samsung continue d’améliorer les fonctions d’intelligence artificielle de ses smartphones. Le constructeur vient d’annoncer une extension de Galaxy AI à 24 langues, accompagnée de nouvelles possibilités pour Bixby et Now Nudge. Une évolution intéressante pour les voyageurs et les utilisateurs multilingues, même si toutes les nouveautés n’apporteront pas forcément de changement immédiat aux propriétaires français de Galaxy.

Samsung étend les traductions en direct à 24 langues

Le 14 octobre 2026, Samsung a confirmé une nouvelle étape dans le développement de Galaxy AI.

Le constructeur ajoute deux langues aux fonctions de traduction, de transcription et de résumé de ses smartphones compatibles : le hongrois et le malais.

Cette évolution porte désormais à 24 le nombre de langues prises en charge par plusieurs outils Galaxy AI.

L’annonce concerne notamment quatre fonctions :

Call Assist : l’assistance pendant les appels téléphoniques, notamment avec la traduction en direct.

l’assistance pendant les appels téléphoniques, notamment avec la traduction en direct. Interpreter : la traduction de conversations entre deux personnes parlant des langues différentes.

la traduction de conversations entre deux personnes parlant des langues différentes. Note Assist : les fonctions de résumé et de traitement de notes.

les fonctions de résumé et de traitement de notes. Transcript Assist : la transcription, la traduction et le résumé d’enregistrements audio.

Samsung détaille ces ajouts dans son communiqué officiel du 14 octobre.

Les nouvelles langues doivent être déployées progressivement au cours des prochaines semaines sur les appareils compatibles.

Vous pourrez traduire un appel avec un interlocuteur parlant hongrois ou malais

La traduction instantanée des appels fait partie des fonctionnalités les plus concrètes de Galaxy AI.

Elle permet à deux personnes parlant des langues différentes de communiquer au téléphone grâce à une traduction vocale et textuelle.

Prenons l’exemple d’un Français qui souhaite contacter un établissement en Hongrie.

Si son Galaxy et les langues nécessaires sont compatibles, l’utilisateur peut préparer la traduction afin de parler en français tout en permettant à son interlocuteur de recevoir une traduction en hongrois.

Le système peut également traduire les réponses dans l’autre sens.

L’ajout du malais ouvre des possibilités similaires pour certaines conversations avec des interlocuteurs en Malaisie.

Cette technologie peut être utile dans de nombreuses situations : confirmation d’une réservation, demande de renseignements ou échange avec un service client étranger.

Mais la traduction en direct ne garantit pas une restitution parfaite de toutes les phrases.

Les noms propres, les expressions locales, les accents et les environnements bruyants peuvent provoquer des erreurs.

Pour une conversation importante, notamment lorsqu’elle concerne un montant, une date ou une obligation contractuelle, il reste préférable de demander une confirmation écrite.

Le mode Interprète devient également plus intéressant pour voyager

L’assistance téléphonique n’est pas le seul outil concerné.

Samsung étend aussi les possibilités de son mode Interprète.

Cette fonction a été conçue pour faciliter les conversations en face à face lorsque deux personnes ne parlent pas la même langue.

Sur un Galaxy compatible, l’interface peut afficher les traductions dans deux zones distinctes de l’écran.

Chaque interlocuteur peut ainsi consulter les informations dans sa propre langue.

Le fonctionnement peut être particulièrement pratique dans un aéroport, un hôtel ou un commerce à l’étranger.

Imaginez une personne qui cherche à modifier son billet de transport pendant un séjour en Hongrie.

Au lieu de passer constamment d’une application de traduction à une autre, elle peut utiliser le mode Interprète pour faciliter l’échange.

Le système dépend toutefois des langues installées et des capacités du smartphone.

Certaines fonctions nécessitent le téléchargement préalable de packs linguistiques, notamment pour les usages sans connexion Internet.

Galaxy AI peut aussi retranscrire et résumer davantage d’enregistrements

Une autre amélioration concerne les utilisateurs qui enregistrent régulièrement des réunions, des entretiens ou des notes vocales.

Avec Transcript Assist, les smartphones compatibles peuvent convertir un enregistrement audio en texte, puis proposer différentes opérations sur son contenu.

Samsung étend désormais cette fonction au hongrois et au malais.

Un utilisateur peut ainsi exploiter plus facilement un enregistrement dans l’une de ces langues, sous réserve des conditions de compatibilité.

Les possibilités comprennent notamment :

La transcription d’un enregistrement vocal en texte.

en texte. La traduction du contenu dans une langue prise en charge.

La génération d’un résumé pour retrouver les principales informations.

Il faut toutefois garder à l’esprit qu’une transcription automatique peut comporter des erreurs.

Lorsque plusieurs personnes parlent simultanément ou que l’enregistrement contient du bruit, la qualité peut diminuer.

De même, un résumé produit par l’IA peut omettre certains détails qui semblent secondaires au système, mais qui sont importants pour l’utilisateur.

Pour un document professionnel, mieux vaut donc vérifier la transcription originale avant de réutiliser les informations.

Now Nudge gagne huit langues supplémentaires

L’annonce de Samsung ne se limite pas aux outils linguistiques traditionnels.

Le constructeur améliore également Now Nudge, une fonction qui cherche à proposer la prochaine action utile en fonction des informations disponibles à l’écran.

Par exemple, lorsqu’un message contient une adresse, Now Nudge peut suggérer une action appropriée sans obliger l’utilisateur à changer manuellement d’application.

La nouvelle extension concerne huit langues :

Néerlandais ;

Filipino ;

Gujarati ;

Hongrois ;

Malais ;

Roumain ;

Suédois ;

Turc.

Now Nudge atteint ainsi 24 langues prises en charge, selon Samsung.

Cette extension peut devenir particulièrement utile pour les utilisateurs qui communiquent régulièrement dans plusieurs langues.

Il faut cependant préciser que Now Nudge n’est pas disponible sur tous les smartphones Samsung.

La fonction dépend du modèle, de la version logicielle et des applications compatibles.

Menow a déjà détaillé son arrivée sur les Galaxy S25 avec One UI 9, aux côtés d’autres nouveautés comme My FanCam et Call Brief.

Bixby apprend lui aussi trois nouvelles langues

Samsung profite de cette annonce pour améliorer son assistant vocal historique.

Bixby bénéficie désormais de trois langues supplémentaires :

Polonais ;

; Thaï ;

; Vietnamien.

Le nombre de langues prises en charge par Bixby atteint ainsi 12.

Le constructeur cherche à rendre son assistant plus accessible, notamment pour les commandes liées aux paramètres du smartphone.

Bixby peut comprendre certaines demandes exprimées naturellement, sans que l’utilisateur connaisse nécessairement le nom exact du réglage recherché.

Par exemple, plutôt que de parcourir plusieurs menus pour modifier une option, un utilisateur peut demander directement à l’assistant d’effectuer une action compatible.

Mais il faut distinguer Bixby de Galaxy AI.

Les deux services appartiennent à l’écosystème Samsung, mais ils ne possèdent pas les mêmes capacités ni exactement la même liste de langues.

Le français figure déjà parmi les langues compatibles avec Bixby.

Cette annonce ne correspond donc pas à l’arrivée de Bixby en français : cette possibilité existe déjà.

Quels changements pour les utilisateurs français ?

C’est une question importante, car la nouvelle extension ne concerne pas directement l’ajout de la langue française.

Samsung confirme que Galaxy AI prend déjà en charge le français de France et le français canadien dans plusieurs fonctions linguistiques.

Pour un utilisateur français, les principales nouveautés concernent donc la possibilité d’interagir avec davantage de langues étrangères.

Le changement peut être intéressant dans plusieurs situations :

Voyage : communiquer plus facilement avec une personne parlant hongrois ou malais.

communiquer plus facilement avec une personne parlant hongrois ou malais. Travail : transcrire certains échanges professionnels réalisés dans ces langues.

transcrire certains échanges professionnels réalisés dans ces langues. Études : comprendre des notes et des enregistrements provenant de nouveaux environnements linguistiques.

comprendre des notes et des enregistrements provenant de nouveaux environnements linguistiques. Relations internationales : exploiter certains outils de traduction et de résumé lors d’échanges multilingues.

En revanche, il serait trompeur d’affirmer que tous les utilisateurs français vont constater une amélioration générale de la qualité des traductions.

Samsung n’a pas publié, dans cette annonce, de résultats démontrant une progression spécifique de la précision en français.

L’évolution concerne avant tout l’élargissement des langues prises en charge.

Les langues Galaxy AI et Bixby ne sont pas identiques

Cette différence peut créer une certaine confusion.

Un utilisateur peut constater qu’une langue est compatible avec les traductions Galaxy AI sans pouvoir nécessairement utiliser cette même langue pour contrôler son téléphone avec Bixby.

Le tableau suivant résume les nouveautés annoncées le 14 octobre.

Fonction Nouveauté Nombre total de langues annoncé Call Assist et traduction en direct Hongrois et malais 24 Interpreter Hongrois et malais 24 Note Assist et Transcript Assist Hongrois et malais 24 Now Nudge 8 nouvelles langues 24 Bixby Polonais, thaï, vietnamien 12

Les variantes régionales d’une même langue ne doivent pas être considérées comme des langues indépendantes dans les totaux annoncés.

Samsung précise également que certaines fonctions peuvent présenter des différences selon le pays, le modèle ou la langue choisie.

Samsung prévoit de distribuer une partie des nouvelles langues sous forme de packs téléchargeables.

Sur un appareil compatible, les utilisateurs peuvent consulter les paramètres des fonctions Galaxy AI pour vérifier les langues disponibles.

La procédure peut varier selon la version de One UI et le type d’outil utilisé.

Pour la traduction en direct, recherchez notamment les paramètres de Galaxy AI ou de Call Assist.

Pour le mode Interprète, ouvrez l’application correspondante afin de consulter les langues proposées et de télécharger celles qui sont nécessaires.

Lorsque des packs doivent être installés, il est préférable d’utiliser une connexion Wi-Fi stable et de disposer de suffisamment d’espace de stockage.

La disponibilité d’une langue dans une liste officielle ne signifie pas que le pack sera immédiatement proposé sur tous les smartphones compatibles.

Samsung annonce en effet un déploiement progressif au cours des prochaines semaines.

Quand les nouvelles langues seront-elles disponibles en France ?

Samsung distingue deux calendriers dans son communiqué.

Les nouvelles langues de Bixby commencent à être distribuées dès le 14 octobre 2026, selon les pays et les appareils.

Les nouvelles langues destinées aux différentes fonctions Galaxy AI suivront progressivement dans les semaines suivantes.

Le constructeur ne fournit pas de date précise pour chaque smartphone vendu en France.

Il faut donc éviter de promettre que tous les Galaxy compatibles pourront télécharger immédiatement les nouveaux packs.

De plus, certaines fonctionnalités Galaxy AI nécessitent un compte Samsung et peuvent dépendre d’une connexion Internet.

Les possibilités exactes varient selon les outils et les appareils.

Samsung poursuit une stratégie différente de celle d’un simple chatbot

Avec Galaxy AI, Samsung ne cherche pas uniquement à proposer un assistant capable de répondre à des questions.

Le constructeur intègre progressivement l’intelligence artificielle dans différentes fonctions de son système : appels téléphoniques, notes, enregistrements audio et suggestions contextuelles.

Cette stratégie peut être particulièrement intéressante pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas ouvrir systématiquement une application d’IA indépendante.

Les fonctions sont accessibles directement dans les usages quotidiens du téléphone, lorsque le modèle et les services installés le permettent.

L’élargissement linguistique du 14 octobre renforce cette approche.

Mais il ne transforme pas automatiquement tous les Galaxy en appareils possédant les mêmes capacités.

La prochaine étape sera de vérifier la disponibilité des nouveaux packs sur les smartphones commercialisés en France et leur fonctionnement réel dans les conversations multilingues.

Pour les utilisateurs qui voyagent, travaillent avec l’étranger ou communiquent régulièrement dans plusieurs langues, l’évolution mérite en tout cas d’être surveillée.