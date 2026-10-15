Google Home : ces quatre anciennes enceintes vont recevoir une mise à jour inattendue, certaines ont déjà 10 ans

Vous possédez encore une ancienne enceinte Google Home ou Nest Mini ? Inutile de la remplacer trop rapidement. Google prépare une nouvelle mise à jour pour quatre de ses enceintes connectées, dont un modèle commercialisé il y a dix ans. Au programme : des améliorations du Wi-Fi, de la lecture musicale, des commandes vocales et du contrôle des appareils connectés. Cette version est déjà testée auprès de certains utilisateurs, mais son déploiement général n’a pas encore commencé.

Google n’abandonne pas ses anciennes enceintes connectées

Les fabricants de produits technologiques ont tendance à concentrer leurs nouveautés sur les appareils les plus récents. Mais Google vient de prendre une décision intéressante concernant plusieurs enceintes commercialisées entre 2016 et 2020.

Une nouvelle version du micrologiciel, identifiée sous le numéro 3.79.550760, a été repérée le 14 octobre 2026 dans le programme de test Google Home.

Cette mise à jour vise notamment à améliorer le fonctionnement de produits qui sont parfois utilisés quotidiennement depuis plusieurs années.

Selon les informations publiées par 9to5Google, quatre modèles sont concernés par cette première phase.

Le plus ancien est le Google Home original, présenté en 2016. Malgré son âge, il continue donc à bénéficier de travaux de maintenance logicielle.

Pour les utilisateurs qui possèdent encore ces appareils, la nouvelle constitue un signal encourageant concernant leur durée de vie.

Voici les quatre modèles qui vont profiter de la mise à jour

Le firmware 3.79.550760 concerne les enceintes suivantes :

Enceinte Année de lancement Statut de la mise à jour Google Home 2016 Test Preview Google Home Mini 2017 Test Preview Google Nest Mini 2019 Test Preview Google Nest Audio 2020 Test Preview

Ces quatre appareils disposent de caractéristiques matérielles différentes, mais partagent plusieurs fonctions fondamentales : lecture musicale, commandes vocales et interaction avec les objets connectés de la maison.

La nouvelle version cherche avant tout à améliorer leur fonctionnement quotidien, plutôt qu’à ajouter des capacités matérielles impossibles à prendre en charge.

Il faut toutefois préciser que Google Home Max ne figure pas dans cette vague de test. Ce modèle utilise toujours une branche logicielle plus ancienne.

La nouvelle enceinte Google Home Speaker de 2026 n’apparaît pas non plus dans cette liste, puisqu’elle dispose de son propre calendrier de maintenance.

Le Wi-Fi et les problèmes de connexion font partie des priorités

L’un des changements les plus intéressants concerne la connexion sans fil.

Une enceinte connectée dépend fortement de la stabilité du réseau Wi-Fi. Une connexion irrégulière peut provoquer des interruptions musicales, empêcher certaines commandes d’aboutir ou compliquer la configuration initiale.

Google annonce justement des améliorations de la configuration et de la connectivité Wi-Fi.

Ces optimisations pourraient rendre l’association au réseau plus fiable et réduire certains dysfonctionnements rencontrés lors de la connexion.

Il faut cependant éviter d’y voir une correction garantie de tous les problèmes.

Une enceinte située trop loin du routeur, confrontée à de fortes interférences ou connectée à un réseau instable peut continuer à rencontrer des difficultés après la mise à jour.

Google ne fournit pas non plus de chiffres permettant de mesurer une amélioration précise de la portée Wi-Fi ou du débit.

L’objectif annoncé concerne surtout la fiabilité générale du fonctionnement.

La lecture musicale et le volume sont également améliorés

La musique reste l’un des principaux usages des enceintes Google Home et Nest.

Les utilisateurs peuvent demander la lecture d’une chanson, lancer une station de radio ou diffuser de l’audio depuis une application compatible.

Avec le firmware 3.79, Google annonce plusieurs optimisations liées au streaming audio, à la lecture multimédia et au contrôle du volume.

Ces évolutions pourraient notamment améliorer la régularité de certaines opérations de lecture et la réactivité des commandes.

Mais il ne faut pas interpréter cette annonce comme une amélioration de la qualité acoustique intrinsèque des enceintes.

Le constructeur n’a présenté aucun nouveau traitement sonore capable de transformer les haut-parleurs physiques ou de leur donner des capacités comparables à celles d’un modèle plus récent.

Les changements concernent le comportement logiciel de l’appareil.

Ils peuvent donc être utiles au quotidien, même si les caractéristiques audio matérielles restent inchangées.

Les commandes vocales doivent devenir plus fiables

Google mentionne également des améliorations de l’expérience de lancement et d’utilisation de son assistant vocal.

Cette partie de l’annonce intervient dans un contexte particulier : l’entreprise fait progressivement évoluer son écosystème Google Home vers Gemini.

Les utilisateurs attendent notamment des commandes vocales plus naturelles et une meilleure compréhension des demandes complexes.

Mais une nuance est essentielle.

La présence d’améliorations de l’assistant dans le firmware 3.79 ne signifie pas que Gemini est automatiquement activé sur toutes les anciennes enceintes.

Google n’a pas détaillé précisément les modifications apportées à la reconnaissance des commandes dans cette version.

Les notes techniques évoquent des améliorations de l’expérience de l’assistant, sans confirmer l’arrivée de toutes les fonctionnalités de Gemini for Home.

Ces dernières dépendent notamment du service, du pays, du compte et des conditions d’accès aux nouvelles fonctions.

Google améliore aussi le contrôle de la maison connectée

Une enceinte Google Home sert souvent à commander différents équipements répartis dans le logement.

Il peut s’agir d’ampoules, de prises intelligentes, de thermostats ou d’autres objets compatibles avec l’écosystème Google Home.

Lorsqu’un utilisateur demande d’allumer une lampe ou de modifier une température, plusieurs éléments interviennent : la compréhension de la commande, la communication avec le service et la transmission de l’ordre à l’appareil.

Le nouveau firmware comprend des améliorations destinées à rendre cette expérience plus fiable.

Pour les propriétaires d’anciennes enceintes, il s’agit d’un point important.

Un appareil qui répond correctement aux commandes domotiques peut conserver son utilité plusieurs années, même sans écran ni fonctionnalités spectaculaires.

Google annonce également des corrections générales concernant les performances et la stabilité.

Le constructeur n’a toutefois pas publié de liste détaillée des bugs résolus.

Cinq améliorations annoncées dans la version 3.79

Les informations publiées autour du micrologiciel 3.79.550760 mettent en avant cinq domaines :

Audio : améliorations de la diffusion musicale, des médias et des commandes de volume.

améliorations de la diffusion musicale, des médias et des commandes de volume. Wi-Fi : optimisations de la configuration et de certains problèmes de connectivité.

optimisations de la configuration et de certains problèmes de connectivité. Assistant vocal : améliorations de l’expérience d’interaction avec l’assistant.

améliorations de l’expérience d’interaction avec l’assistant. Maison connectée : fonctionnement amélioré des commandes d’appareils compatibles.

fonctionnement amélioré des commandes d’appareils compatibles. Stabilité : corrections et optimisations générales du système.

Ces éléments proviennent des notes techniques associées au programme de test.

Ils ne permettent pas encore de quantifier les gains réels sur chaque modèle.

Les premiers retours après installation seront donc utiles pour déterminer les améliorations les plus perceptibles au quotidien.

Il n’est pas nécessaire de débrancher votre enceinte ou de procéder à une réinitialisation complète pour consulter sa version logicielle.

Google permet cette vérification directement depuis l’application Google Home.

Ouvrez Google Home sur votre smartphone Android ou votre iPhone. Accédez à la rubrique Maison, puis aux appareils disponibles. Sélectionnez l’enceinte concernée. Ouvrez les Paramètres de l’appareil. Accédez à Informations sur l’appareil. Recherchez le numéro de version du micrologiciel Cast dans les informations techniques.

Google détaille cette procédure dans sa documentation officielle consacrée aux versions du micrologiciel.

Si votre enceinte affiche encore une version 3.78, cela peut simplement signifier que la nouvelle mise à jour n’a pas encore été déployée sur votre appareil.

Il est inutile de réinitialiser l’enceinte pour tenter de forcer son installation.

Pour l’instant, le firmware 3.79.550760 est distribué dans le cadre du programme Preview.

Il s’agit d’un canal qui permet de tester certaines nouveautés avant leur diffusion générale.

Lorsque cette option est proposée sur votre appareil, elle peut être accessible depuis :

Google Home > Paramètres de l’enceinte > Informations sur l’appareil > Programme Preview.

Les intitulés peuvent varier légèrement selon la version de l’application et le modèle.

L’inscription permet de recevoir certaines versions expérimentales, mais ne garantit pas une installation immédiate.

Google distribue ses micrologiciels progressivement, et les téléchargements sont généralement effectués automatiquement lorsque l’enceinte est connectée.

Il faut également garder à l’esprit qu’une version Preview peut présenter des dysfonctionnements qui ne seront corrigés que plus tard.

Pour une enceinte utilisée quotidiennement pour des fonctions importantes, attendre la version stable peut donc constituer le choix le plus raisonnable.

Une autre mise à jour améliore Gemini for Home

En parallèle du nouveau firmware des enceintes, Google a publié le 14 octobre des améliorations distinctes concernant Gemini for Home et son application domotique.

Dans ses notes de version officielles, l’entreprise indique notamment avoir travaillé sur les réponses vocales de Gemini.

L’assistant peut désormais terminer certaines conversations de manière plus naturelle.

Lorsqu’un utilisateur conclut poliment un échange, Gemini peut répondre brièvement avant de mettre fin à la conversation.

En revanche, lorsqu’il reçoit une commande directe demandant d’arrêter, il doit interrompre sa réponse et fermer immédiatement le microphone.

Google corrige également un problème concernant les unités de température.

L’assistant est désormais conçu pour respecter le choix Celsius ou Fahrenheit défini dans les paramètres du logement.

Sur les écrans connectés compatibles, la vitesse de défilement du texte a également été ajustée afin de mieux accompagner les réponses vocales.

Ces nouveautés concernent Gemini for Home en accès anticipé et ne doivent pas être confondues avec le firmware 3.79 destiné aux anciennes enceintes.

Quand la mise à jour arrivera-t-elle en France ?

Au 15 octobre 2026, Google n’a pas communiqué de date précise de déploiement général en France pour le firmware 3.79.550760.

La nouvelle version est encore en cours de test.

Une distribution plus large pourrait intervenir au cours des prochaines semaines, sous réserve des résultats obtenus pendant cette phase.

Il faut néanmoins éviter de considérer ce délai comme une date garantie.

Les versions publiées sur les pages d’assistance de Google peuvent également varier pendant la période de déploiement.

Une enceinte française qui ne reçoit pas immédiatement le nouveau firmware n’est donc pas nécessairement incompatible.

Le plus simple consiste à laisser l’appareil connecté au Wi-Fi et à vérifier ponctuellement son numéro de version depuis Google Home.

Faut-il remplacer son ancienne Google Home pour profiter de Gemini ?

Pas nécessairement pour bénéficier des améliorations annoncées dans le firmware 3.79.

Les quatre enceintes concernées peuvent continuer à remplir leurs fonctions habituelles de lecture musicale et de contrôle domotique.

Mais la compatibilité avec le nouvel environnement Gemini for Home est une question distincte.

Certaines fonctions avancées peuvent être limitées selon le modèle, la région ou les conditions d’accès au service.

La nouvelle mise à jour ne constitue donc pas une promesse de transformer une enceinte Google Home de 2016 en appareil disposant de toutes les capacités d’un produit lancé en 2026.

Elle montre néanmoins que Google souhaite prolonger l’utilisation de plusieurs générations d’enceintes existantes.

À une époque où de nombreux appareils connectés deviennent progressivement moins intéressants faute de suivi logiciel, voir une enceinte vieille de dix ans bénéficier encore d’optimisations constitue une bonne nouvelle pour ses propriétaires.

Reste à vérifier, une fois la version stable distribuée, si les améliorations audio, Wi-Fi et domotiques sont suffisamment importantes pour être ressenties au quotidien.