YouTube Music : Google va désormais vous dire si la chanson que vous écoutez a été créée par une IA

Vous écoutez une chanson sur YouTube Music et vous vous demandez si la voix appartient réellement à un chanteur ? Google vient d’introduire une nouveauté qui pourrait changer la manière dont nous découvrons la musique. Depuis le 14 octobre 2026, YouTube Music commence à afficher un label permettant d’identifier les morceaux créés principalement avec l’intelligence artificielle. Une simple pression sur cette indication fournit davantage d’informations sur leur origine. Mais le système possède plusieurs limites, notamment pour les chansons qui mélangent voix humaines et éléments générés par IA.

Un nouveau label apparaît directement pendant la lecture des chansons

Les musiques entièrement générées par intelligence artificielle sont devenues de plus en plus difficiles à distinguer des véritables enregistrements.

Certains outils permettent aujourd’hui de créer une chanson complète à partir de quelques instructions : paroles, mélodie, instruments et même interprétation vocale.

Une personne peut ainsi produire en quelques minutes un morceau ressemblant à une véritable production musicale, sans forcément enregistrer sa propre voix ou utiliser un instrument.

Pour aider les auditeurs à comprendre ce qu’ils écoutent, YouTube a annoncé le 14 octobre une nouvelle signalisation dans son application musicale.

Dans son communiqué officiel, Google précise que les titres créés principalement avec des modèles d’IA générative pourront désormais recevoir une indication visible directement dans le lecteur.

Le système ne nécessite pas d’ouvrir les informations de l’album ou de rechercher une déclaration cachée dans la description.

Un petit label « AI » apparaît sous le titre de la chanson, à proximité du nom de l’artiste.

Cette approche permet de signaler la présence d’intelligence artificielle au moment même où l’utilisateur écoute le morceau.

Le fonctionnement est volontairement simple.

Lorsqu’un morceau concerné est en cours de lecture, YouTube Music peut afficher un label accompagné d’une icône d’information.

En appuyant dessus, l’utilisateur ouvre une fenêtre intitulée « How this was made », que l’on peut traduire par « Comment ce contenu a été créé ».

Cette fenêtre explique que l’enregistrement a été modifié ou généré entièrement avec des technologies d’intelligence artificielle.

Pour vérifier la présence de l’indication :

Ouvrez YouTube Music sur votre smartphone. Lancez une chanson. Affichez le lecteur en plein écran. Regardez sous le titre et le nom de l’artiste. Si le label AI apparaît, appuyez dessus pour consulter les informations disponibles.

Le déploiement a débuté le 14 octobre. L’indication peut donc ne pas apparaître immédiatement sur tous les appareils ou pour tous les morceaux concernés.

Google n’a pas détaillé de calendrier distinct pour les utilisateurs français.

Il est également important de préciser que l’absence de label ne constitue pas une preuve qu’une chanson a été entièrement créée par des humains.

La fiabilité de la signalisation dépend notamment des informations communiquées par les ayants droit et des capacités de détection de YouTube.

Trois catégories permettent de distinguer les créations humaines et artificielles

Derrière ce petit label se cache un système de classification plus détaillé.

Google demande à ses partenaires musicaux de déclarer l’utilisation éventuelle d’intelligence artificielle générative lors de la livraison de leurs morceaux.

La documentation officielle destinée aux partenaires YouTube présente trois catégories.

Déclaration Signification Fully Gen AI Le contenu a été entièrement créé à l’aide d’une IA générative. Partly Gen AI Une partie du contenu a été produite avec une IA générative. No Gen AI Aucun élément du contenu n’a été créé avec une IA générative.

Ces classifications s’appliquent aux informations transmises par les partenaires musicaux.

Elles ne signifient pas nécessairement que les trois mentions apparaîtront séparément et systématiquement dans l’interface grand public.

Le label visible dans YouTube Music sert avant tout à informer l’auditeur lorsqu’une utilisation significative de l’IA a été identifiée.

Une chanson créée avec Suno ou un générateur similaire peut être identifiée

La première catégorie concerne les morceaux produits entièrement par intelligence artificielle.

Imaginons qu’un créateur utilise un service de génération musicale comme Suno pour obtenir une chanson complète à partir d’une description écrite.

Il demande un style musical, une ambiance, un thème et une voix. Le système produit ensuite l’instrumentation, la mélodie et l’interprétation.

Si l’ensemble du contenu musical résulte de cette génération, le morceau correspond à la catégorie Fully Gen AI décrite par YouTube.

Le même principe s’applique lorsqu’un artiste utilise plusieurs instructions successives pour affiner une chanson entièrement générée.

La présence d’une intervention humaine dans la rédaction des instructions ne transforme pas automatiquement l’enregistrement en une production musicale entièrement humaine.

Cette distinction devient essentielle à mesure que les outils de création progressent.

Une chanson peut désormais posséder une structure complexe, des arrangements convaincants et une voix réaliste sans qu’un interprète ait chanté physiquement les paroles.

Et si un véritable chanteur utilise seulement l’IA pour une partie du morceau ?

La seconde catégorie est plus délicate.

De nombreux musiciens utilisent déjà des outils d’intelligence artificielle pour les accompagner dans leur travail, sans leur confier l’intégralité de la création.

Un producteur peut, par exemple, générer une ligne de basse, des arrangements de cordes ou une mélodie, puis enregistrer lui-même les autres instruments et les parties vocales.

Dans cette situation, le contenu peut relever de la catégorie Partly Gen AI.

YouTube mentionne également les artistes qui utilisent une IA générative pour imaginer certaines paroles, élaborer des thèmes ou créer des éléments musicaux avant de les enregistrer en studio.

Cette approche permet de reconnaître une utilisation partielle de l’intelligence artificielle sans mettre toutes les productions dans la même catégorie.

Elle soulève néanmoins une question importante : à partir de quel niveau d’intervention considère-t-on que l’IA a joué un rôle significatif dans la création ?

La réponse dépend des définitions et des déclarations appliquées par les partenaires, ainsi que des autres informations dont dispose YouTube.

Auto-Tune et mastering : pourquoi certaines chansons ne seront pas étiquetées IA

C’est probablement la nuance la plus intéressante du nouveau dispositif.

L’utilisation d’un logiciel intelligent dans un studio d’enregistrement ne signifie pas nécessairement qu’un morceau a été créé par IA générative.

Google fait explicitement la différence entre les outils classiques de traitement audio et les technologies capables de produire de nouveaux éléments musicaux.

Par exemple, l’utilisation d’Auto-Tune pour corriger légèrement la justesse d’une voix enregistrée par un véritable chanteur ne suffit pas à classer un morceau comme généré par IA.

Il en va de même pour certaines solutions automatisées de mastering.

Ces logiciels peuvent ajuster l’égalisation, la compression ou l’équilibre sonore d’un morceau sans générer de nouvelle composition.

Dans les exemples fournis par YouTube, ces traitements correspondent à la catégorie No Gen AI.

La différence repose donc sur la nature de l’intervention technologique.

Corriger un enregistrement existant n’est pas équivalent à demander à un modèle de générer une voix, une mélodie ou un accompagnement musical.

Cette distinction évite de considérer comme artificielle une grande partie de la musique moderne simplement parce qu’elle utilise des logiciels de production avancés.

YouTube pourra aussi identifier des morceaux dont les créateurs ne déclarent pas l’IA

Le système ne repose pas uniquement sur la bonne volonté des artistes et des distributeurs.

Google explique travailler avec ses partenaires musicaux tout en utilisant ses propres outils de détection.

Si un partenaire ne fournit aucune information concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle, YouTube peut s’appuyer sur d’autres signaux pour tenter de déterminer la nature du contenu.

La plateforme peut ensuite appliquer une classification indiquant une création entièrement ou partiellement générée.

Cette possibilité vise à limiter les situations dans lesquelles un morceau artificiel serait présenté comme une production traditionnelle faute de déclaration.

Mais il existe une limite essentielle : aucun système automatique de détection de contenus IA n’est infaillible.

Certains morceaux peuvent ne pas être identifiés, tandis que des évaluations erronées restent théoriquement possibles.

Google ne promet donc pas que son nouveau label permettra de reconnaître avec certitude toutes les chansons produites à l’aide d’une intelligence artificielle.

Les morceaux générés par IA seront-ils supprimés de YouTube Music ?

Non. L’introduction de ce label ne correspond pas à une interdiction générale des musiques créées avec des outils génératifs.

Google présente cette évolution comme une mesure de transparence destinée à informer les auditeurs.

Les morceaux utilisant l’IA peuvent toujours être présents sur la plateforme, sous réserve de respecter les règles applicables.

La simple présence d’intelligence artificielle dans une composition ne signifie pas automatiquement qu’un titre perd son droit à la monétisation.

Les questions de droits d’auteur, d’usurpation de voix ou de réutilisation non autorisée d’enregistrements restent cependant distinctes.

Un morceau généré avec l’IA peut poser des problèmes juridiques ou enfreindre certaines règles de YouTube pour des raisons indépendantes de son étiquetage.

Le nouveau dispositif vise donc avant tout à permettre aux utilisateurs de mieux comprendre l’origine des chansons proposées.

Peut-on masquer les chansons générées par IA sur YouTube Music ?

C’est probablement la fonction que certains auditeurs aimeraient voir arriver.

Pour le moment, Google n’a pas annoncé de filtre permettant d’exclure automatiquement toutes les musiques générées par intelligence artificielle.

Le nouveau label est une indication informative, pas un bouton permettant de bloquer une catégorie de contenus.

Cette approche diffère notamment de celle de Deezer, qui a développé des mécanismes spécifiques pour identifier les morceaux entièrement générés par IA et limiter leur présence dans certaines recommandations.

YouTube Music se concentre actuellement sur la transparence pendant la lecture.

Il reste possible d’utiliser les commandes habituelles de recommandation, comme signaler qu’un morceau ne vous intéresse pas, mais cela ne constitue pas un filtrage général des contenus artificiels.

Google n’a pas confirmé l’arrivée prochaine d’un tel réglage.

Les labels arriveront également sur YouTube classique

L’annonce du 14 octobre concerne d’abord YouTube Music, mais Google prévoit une extension à sa plateforme vidéo principale.

Les chansons concernées pourront donc progressivement bénéficier d’une identification comparable lorsqu’elles sont écoutées ou consultées sur YouTube.

Cette évolution est particulièrement importante puisque de nombreux utilisateurs découvrent de nouvelles musiques directement à partir des vidéos, des recommandations ou des contenus partagés.

Elle pourrait notamment aider à différencier une performance musicale authentique d’un contenu ayant été largement produit par intelligence artificielle.

Pour l’instant, aucune date précise n’a été communiquée pour la généralisation des labels musicaux dans l’application YouTube classique.

Il faudra également observer comment ces informations seront présentées selon les types de vidéos.

Une petite indication qui pourrait changer la confiance des auditeurs

Les générateurs de musique progressent rapidement et permettent aujourd’hui de produire des chansons dans de nombreux styles.

Cette évolution offre de nouvelles possibilités créatives, mais elle complique également la distinction entre les artistes réels et les productions entièrement synthétiques.

Pour les utilisateurs, savoir qu’une chanson a été créée avec une IA ne signifie pas nécessairement qu’elle est mauvaise ou qu’il faut cesser de l’écouter.

En revanche, cette information permet de faire un choix plus éclairé.

Certains auditeurs apprécieront les expérimentations génératives, tandis que d’autres préféreront soutenir des interprètes et des musiciens traditionnels.

En affichant directement l’origine artificielle de certains morceaux, YouTube Music fait évoluer son lecteur pour répondre à une question qui devient de plus en plus difficile : qui a réellement créé la musique que nous écoutons ?

Le véritable enjeu sera désormais la fiabilité du système, sa disponibilité dans les différents pays et la capacité de Google à identifier correctement les créations mixtes.