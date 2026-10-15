Character.AI risque de fermer : vos conversations et personnages pourraient disparaître, voici ce qu’il faut faire

C’est une annonce que les utilisateurs de Character.AI n’attendaient probablement pas. La célèbre plateforme de conversation avec des personnages virtuels vient de se placer sous la protection du Chapter 11, la procédure américaine de faillite. Malgré ses millions d’utilisateurs et une popularité impressionnante, l’entreprise n’arrive plus à assurer son avenir. Une fermeture définitive est désormais envisagée si aucun repreneur ne permet de maintenir le service. Pour ceux qui ont accumulé des années de conversations et créé leurs propres personnages, une précaution devient particulièrement importante : sauvegarder leurs données avant qu’il ne soit trop tard.

Character.AI confirme officiellement sa faillite

Le 12 octobre 2026, Character.AI a publié un communiqué confirmant l’ouverture volontaire d’une procédure de faillite sous le régime du Chapter 11 américain.

Cette procédure doit permettre à l’entreprise de vendre ses actifs sous le contrôle d’un tribunal, avec l’espoir de trouver une solution pour poursuivre ses activités.

La plateforme explique avoir traversé une période particulièrement difficile, marquée par des problèmes financiers, juridiques et réglementaires.

Malgré plusieurs tentatives pour améliorer sa situation, son conseil d’administration estime qu’une vente supervisée constitue désormais la meilleure option.

Dans son communiqué officiel, Character.AI reconnaît explicitement que le service pourrait disparaître si aucun acheteur ne propose de poursuivre son exploitation.

La fermeture n’est donc pas encore décidée, mais elle constitue désormais un scénario réel.

Pour l’instant, l’application et le site Internet continuent de fonctionner normalement.

Character.AI a connu une ascension spectaculaire après sa création par deux anciens chercheurs de Google, Noam Shazeer et Daniel De Freitas.

Contrairement aux assistants classiques, la plateforme permet de discuter avec des personnages virtuels dotés de personnalités différentes.

Les utilisateurs peuvent notamment créer leurs propres personnages, imaginer des scénarios ou engager des conversations dans des univers fictifs.

Cette approche a attiré une communauté particulièrement active, notamment parmi les utilisateurs recherchant des expériences de jeu de rôle et des interactions personnalisées.

Selon les informations publiées par Reuters le 14 octobre, Character.AI a attiré plus de 200 millions d’utilisateurs au cours de son existence.

La société avait également atteint une valorisation d’environ un milliard de dollars.

Mais cette popularité cachait un problème économique majeur : faire fonctionner des millions de conversations avec des modèles d’intelligence artificielle coûte extrêmement cher.

Les dépenses informatiques auraient atteint environ 10 millions de dollars par mois, tandis que les revenus mensuels des abonnements n’auraient culminé qu’à environ 2,8 millions de dollars.

Une différence considérable, qui montre pourquoi une audience importante ne suffit pas à garantir la rentabilité d’une plateforme d’IA.

Disney propose 20 millions de dollars, mais ne rachète pas nécessairement toute la plateforme

La procédure de faillite s’accompagne d’une annonce inattendue : Disney souhaite acquérir certains droits et actifs liés aux technologies de Character.AI.

Le groupe américain a présenté une offre initiale de 20 millions de dollars pour obtenir notamment une licence non exclusive sur une partie de la propriété intellectuelle de l’entreprise.

Cette offre doit servir de référence dans le processus de vente, tout en permettant à d’autres candidats de proposer des conditions concurrentes.

Il faut cependant éviter une confusion importante.

Disney n’a pas annoncé le rachat définitif de l’ensemble de Character.AI pour maintenir son application actuelle.

Le groupe pourrait surtout chercher à récupérer certaines technologies et compétences utiles à ses propres projets numériques.

Cette stratégie intervient alors que Disney a déjà recruté plusieurs anciens responsables de Character.AI, dont son précédent directeur général.

Pour les utilisateurs, la distinction est essentielle : la proposition de Disney ne garantit pas que les conversations et personnages resteront accessibles sur la plateforme actuelle.

Que vont devenir vos conversations si Character.AI ferme ?

C’est probablement la question la plus urgente pour les membres de la communauté.

Certains utilisent Character.AI depuis plusieurs années et possèdent des conversations particulièrement longues avec leurs personnages préférés.

D’autres ont passé des heures à concevoir leurs propres créations, en personnalisant les descriptions, les instructions et les comportements des chatbots.

Une fermeture de la plateforme pourrait rendre ces contenus inaccessibles depuis l’application.

Dans sa communication officielle, Character.AI indique toutefois que les comptes et conversations restent disponibles pendant la procédure.

L’entreprise précise également que ses pratiques actuelles de confidentialité et de sécurité des données demeurent inchangées pour le moment.

Elle recommande notamment aux utilisateurs souhaitant conserver leurs informations d’utiliser les fonctions d’exportation disponibles.

Cette précaution mérite d’être prise dès maintenant, car une sauvegarde peut nécessiter plusieurs semaines avant d’être prête.

Character.AI dispose d’un système officiel permettant de demander une copie des données associées à son compte.

La procédure diffère légèrement entre le site Internet et l’application mobile.

Depuis un ordinateur

Connectez-vous à votre compte sur Character.AI. Ouvrez votre profil. Accédez à Profile Settings. Choisissez Account. Ouvrez Manage Account & Data. Sélectionnez Export Data.

Une fenêtre confirme l’enregistrement de votre demande.

Character.AI vous enverra ensuite un e-mail contenant un lien permettant de récupérer vos données.

Depuis l’application Android ou iPhone

Ouvrez l’application Character.AI. Accédez à votre profil. Appuyez sur l’icône des paramètres. Ouvrez Legal & Privacy. Sélectionnez Export Data. Confirmez votre demande d’exportation.

La plateforme précise dans son guide officiel d’exportation que le traitement peut prendre trois à quatre semaines.

Autre détail à ne pas négliger : une fois l’e-mail reçu, le lien de téléchargement reste valable pendant seulement sept jours.

Il est donc préférable de surveiller sa messagerie et de récupérer les fichiers rapidement après leur mise à disposition.

Attention, supprimer votre compte n’est pas la même chose que sauvegarder vos données

Certains utilisateurs pourraient être tentés de supprimer immédiatement leur compte après l’annonce de la faillite.

Mais cette décision doit être réfléchie.

Selon la documentation officielle, la suppression d’un compte Character.AI est permanente et ne peut pas être annulée.

Si vous souhaitez conserver vos conversations, il est donc préférable de demander d’abord une exportation et de vérifier que vous avez bien récupéré les fichiers.

Supprimer un compte avant d’avoir reçu l’exportation pourrait compliquer la récupération de certaines informations.

Pour les utilisateurs souhaitant exercer leurs droits sur leurs données personnelles, Character.AI propose également des procédures de demande de suppression et des informations spécifiques aux résidents européens.

En France, les utilisateurs bénéficient notamment des droits prévus par le RGPD, sous réserve des conditions légales applicables.

La faillite d’une entreprise ne signifie pas que toutes ses obligations en matière de protection des données disparaissent automatiquement.

Les abonnements payants continuent-ils d’être facturés ?

Oui, pour le moment.

Character.AI indique officiellement que ses abonnements restent actifs et que la facturation se poursuit sans changement immédiat.

Les utilisateurs disposant d’une formule payante peuvent donc continuer à accéder aux fonctions comprises dans leur abonnement tant que le service fonctionne.

La société précise qu’elle prévoit d’informer les abonnés à l’avance si des modifications affectent les fonctionnalités payantes.

Il ne faut toutefois pas confondre cette déclaration avec une garantie que la plateforme fonctionnera pendant toute la durée d’un abonnement futur.

Les utilisateurs qui ne souhaitent plus payer peuvent consulter les options de résiliation associées à leur formule, en tenant compte du canal utilisé pour souscrire.

Un abonnement acheté via l’App Store ou Google Play peut nécessiter une gestion depuis les paramètres d’abonnement de la boutique concernée.

Les autorités américaines s’inquiètent aussi du sort des données personnelles

La procédure de faillite soulève un autre problème, particulièrement sensible : les informations personnelles enregistrées au cours des conversations.

Le 14 octobre, une coalition de 40 procureurs généraux américains a demandé au tribunal chargé du dossier de garantir la protection des utilisateurs pendant la vente des actifs.

Ces responsables s’inquiètent notamment de la présence de conversations très personnelles dans les bases de données de Character.AI.

Leurs préoccupations concernent particulièrement les utilisateurs mineurs, alors que la plateforme a déjà été visée par plusieurs enquêtes et procédures judiciaires liées à la sécurité de ses chatbots.

Dans un communiqué officiel publié le 14 octobre, la procureure générale de New York souligne la nécessité de protéger les historiques de conversation et de préserver les droits des utilisateurs en cas de transfert d’actifs.

Les autorités demandent également des garanties concernant la sécurité des mineurs, la vérification de l’âge et la gestion des situations sensibles.

Ces demandes ne signifient pas que les conversations ont déjà été revendues ou rendues publiques.

Elles montrent en revanche que la destination des données personnelles constitue un enjeu majeur de la procédure judiciaire.

Pourquoi les problèmes de sécurité ont aggravé la situation de Character.AI

La plateforme a fait l’objet de critiques et d’actions judiciaires concernant certains comportements de ses chatbots.

Des familles et plusieurs autorités américaines ont notamment accusé le service d’avoir insuffisamment protégé des mineurs contre des interactions potentiellement dangereuses.

Certaines procédures évoquent des conversations dans lesquelles des personnages virtuels auraient tenu des propos inappropriés ou se seraient présentés comme des professionnels de santé.

Il est important de distinguer les accusations formulées dans ces procédures des faits définitivement établis par les tribunaux.

Character.AI a introduit différentes mesures de protection et fait évoluer ses services destinés aux jeunes utilisateurs.

Mais ces évolutions n’ont pas suffi à faire disparaître les difficultés juridiques et réglementaires de l’entreprise.

À ces problèmes s’ajoutent les dépenses importantes nécessaires au fonctionnement de ses modèles d’intelligence artificielle.

La combinaison des coûts informatiques, des risques juridiques et d’un modèle économique difficile à rentabiliser a contribué à fragiliser l’entreprise.

Character.AI va-t-il réellement fermer avant décembre 2026 ?

Une échéance importante se dessine désormais.

Character.AI prévoit que le processus de vente supervisée soit terminé fin novembre ou début décembre 2026.

Cette période ne constitue cependant pas une date officielle de fermeture du site ou de l’application.

Deux scénarios restent possibles.

Si un acheteur propose une solution permettant de poursuivre l’exploitation de la plateforme, le service pourrait continuer à fonctionner sous une nouvelle organisation.

En revanche, si aucune proposition viable n’est retenue, Character.AI indique qu’une cessation de ses activités pourrait être nécessaire.

L’entreprise n’a pas confirmé le sort exact de chaque personnage, historique de conversation ou fonctionnalité dans le cadre d’un éventuel rachat.

Pour les utilisateurs, la situation reste donc incertaine.

Pourquoi il vaut mieux sauvegarder ses conversations dès maintenant

Character.AI continue de fonctionner au 15 octobre 2026. Les utilisateurs ne sont donc pas confrontés à une fermeture immédiate.

Mais le délai de traitement annoncé pour les demandes d’exportation change la situation.

Une personne qui attendrait les dernières semaines de novembre pour demander ses données pourrait ne pas recevoir son archive avant une éventuelle évolution majeure du service.

Il n’est pas nécessaire de supprimer son compte, d’abandonner immédiatement la plateforme ou de rechercher dans l’urgence une application de remplacement.

La mesure la plus simple consiste à demander une copie de ses données maintenant et à la conserver dans un emplacement personnel sécurisé.

Les conversations et personnages auxquels certains utilisateurs tiennent particulièrement méritent une attention supplémentaire, notamment si les informations exportées ne peuvent pas être réimportées automatiquement dans un autre service.

La faillite de Character.AI illustre aussi une réalité de l’intelligence artificielle grand public : même une plateforme extrêmement populaire peut rencontrer des difficultés économiques majeures.

Pour ses utilisateurs, une question domine désormais toutes les autres : Character.AI trouvera-t-il un repreneur capable de préserver le service et sa communauté, ou faudra-t-il lui dire définitivement adieu avant la fin de l’année ?