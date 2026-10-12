Honor Win 2 : ce smartphone embarque un véritable ventilateur, et ce n’est pas seulement pour éviter la surchauffe

Honor vient de dévoiler un détail particulièrement intéressant de son prochain smartphone gaming. Le Honor Win 2 intégrera un véritable ventilateur à l’arrière, directement dans son imposant module photo. L’objectif n’est pas simplement de refroidir le téléphone, mais surtout de maintenir des performances élevées pendant les longues sessions de jeu. Le constructeur a confirmé sa présentation pour le 21 octobre 2026, tandis que plusieurs caractéristiques prometteuses commencent à circuler.

Honor intègre un ventilateur directement dans son smartphone

Les premières images officielles du Honor Win 2, publiées ce 12 octobre, dévoilent un smartphone au design clairement orienté gaming.

À l’arrière, un large module horizontal accueille deux appareils photo, un éclairage LED et surtout un système de refroidissement actif avec un ventilateur intégré. Une ouverture visible sur le module permet la circulation de l’air.

Contrairement aux smartphones classiques, qui évacuent essentiellement la chaleur à travers leur châssis, ce dispositif utilise un ventilateur pour améliorer le refroidissement des composants.

L’intérêt est particulièrement important pour les jeux exigeants comme Genshin Impact, PUBG Mobile ou Call of Duty Mobile, qui sollicitent fortement le processeur et la partie graphique.

Pourquoi un ventilateur peut réellement améliorer les performances en jeu

Lorsqu’un smartphone exécute un jeu gourmand pendant une longue période, son processeur produit de la chaleur. Si la température devient trop élevée, le système réduit automatiquement sa puissance pour protéger les composants.

Ce phénomène, appelé thermal throttling, peut provoquer une baisse du nombre d’images par seconde, même sur un téléphone équipé d’un processeur très performant.

Avec son ventilateur intégré, Honor cherche à limiter ces ralentissements. En favorisant l’évacuation de la chaleur, le smartphone pourrait conserver une fréquence d’images plus stable pendant les longues parties.

Cette approche peut notamment être utile sur les jeux compétitifs, où une chute brutale des performances peut devenir gênante.

Il faudra toutefois attendre des tests indépendants pour mesurer l’efficacité réelle du ventilateur, son niveau sonore et son éventuel impact sur la consommation électrique.

Une batterie de plus de 10 000 mAh et un écran OLED 185 Hz ?

Au-delà de son refroidissement actif, le Honor Win 2 pourrait recevoir une configuration particulièrement ambitieuse.

Selon les informations qui circulent avant sa présentation, le smartphone serait équipé :

D’un écran OLED de 6,89 pouces , avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 185 Hz.

, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 185 Hz. D’un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6 .

. D’une batterie dépassant les 10 000 mAh , certaines indiscrétions évoquant même 12 000 mAh.

, certaines indiscrétions évoquant même 12 000 mAh. D’un système de refroidissement actif et d’un éclairage RGB à l’arrière.

Ces caractéristiques ne sont pas toutes officielles. Honor a montré le design et confirmé la présence du ventilateur, mais n’a pas encore détaillé l’ensemble de la fiche technique.

Une batterie aussi imposante pourrait être particulièrement intéressante pour les joueurs qui utilisent leur smartphone plusieurs heures par jour. Reste à connaître le poids, l’épaisseur et l’autonomie réelle de l’appareil.

Un ventilateur intégré présente aussi quelques contraintes

Le refroidissement actif possède plusieurs avantages, mais il soulève également des questions pratiques.

La présence d’un ventilateur et d’ouvertures de ventilation peut compliquer la protection contre l’eau et la poussière. Il faudra donc vérifier si Honor annonce une certification IP pour son nouveau modèle.

Le bruit constitue un autre point à surveiller. Un ventilateur suffisamment puissant pour évacuer la chaleur peut produire un léger souffle, notamment lorsqu’il fonctionne à pleine vitesse.

Enfin, ce composant mécanique supplémentaire devra résister à une utilisation prolongée. Sa durabilité et les possibilités d’entretien seront aussi importantes que ses performances de refroidissement.

Le Honor Win 2 sera présenté le 21 octobre, mais arrivera-t-il en France ?

Honor a confirmé que les Win 2 et Win 2 RT seront présentés le 21 octobre 2026 en Chine, lors de son événement consacré au gaming.

La marque dévoilera également une nouvelle tablette Honor Win, elle aussi équipée d’un ventilateur, ainsi que des écouteurs sans fil destinés aux joueurs.

Les smartphones Win 2 doivent être commercialisés en Chine dès le jour de leur présentation.

En revanche, aucune sortie française ou européenne n’a été annoncée. La génération précédente étant restée principalement réservée au marché chinois, une disponibilité internationale ne peut pas être considérée comme acquise.

Le prix et les performances définitives seront connus le 21 octobre. Le véritable enjeu sera alors de déterminer si le ventilateur permet au Honor Win 2 de maintenir de meilleures performances qu’un smartphone haut de gamme classique, notamment après 30 minutes ou une heure de jeu intensif.