HyperOS 4 : ces 4 précautions à prendre avant d’installer la mise à jour sur votre Xiaomi

HyperOS 4 commence à arriver sur les smartphones Xiaomi, et l’envie de découvrir les nouveautés peut pousser à installer la mise à jour immédiatement. Pourtant, quelques vérifications sont nécessaires, surtout si vous comptez rejoindre le programme bêta. Xiaomi prévient lui-même que certaines applications peuvent rencontrer des problèmes et qu’un retour vers HyperOS 3 n’est pas toujours simple. Voici 4 précautions à prendre avant de passer à HyperOS 4, que vous possédiez un Xiaomi, un Redmi ou un POCO compatible.

1. Sauvegardez vos photos et vos données avant toute installation

C’est la première précaution, et probablement la plus importante. Une mise à jour système conserve normalement vos données personnelles, mais une erreur d’installation ou une restauration forcée peut entraîner leur perte.

Avant de lancer HyperOS 4, ouvrez Paramètres > À propos du téléphone > Sauvegarder et restaurer, puis sélectionnez les données à sauvegarder. Vous pouvez également passer par Paramètres > Google > Sauvegarde, selon la version de votre téléphone.

Vérifiez notamment que vos photos, contacts et documents importants sont bien enregistrés. Pour WhatsApp et les autres applications de messagerie, contrôlez également leurs options de sauvegarde internes.

Attention : activer la sauvegarde ne suffit pas. Assurez-vous qu’elle est terminée avant de commencer l’installation. Pour les fichiers irremplaçables, conserver une copie sur ordinateur reste une précaution supplémentaire utile.

2. Vérifiez que vos applications indispensables fonctionnent avec HyperOS 4

La version bêta d’HyperOS 4 peut rencontrer des problèmes de compatibilité avec certaines applications tierces. Xiaomi le reconnaît dans les consignes officielles de son programme bêta mondial.

Les développeurs n’ont pas nécessairement terminé leurs adaptations au nouveau système. Certaines fonctions peuvent donc ne plus répondre correctement ou provoquer des fermetures inattendues.

Avant de mettre à jour votre téléphone principal, vérifiez particulièrement les applications que vous utilisez quotidiennement :

Applications bancaires et de paiement.

et de paiement. Applications professionnelles et d’authentification.

Messageries et outils de communication.

Applications liées à des accessoires ou objets connectés.

Le risque ne signifie pas que ces applications seront toutes incompatibles. Il concerne surtout les utilisateurs de la bêta qui pourraient rencontrer des dysfonctionnements ponctuels.

Si votre Xiaomi vous sert pour travailler ou effectuer vos paiements, mieux vaut attendre la version stable ou tester HyperOS 4 sur un appareil secondaire, comme le recommande le constructeur.

3. Contrôlez la version de votre Xiaomi et installez les dernières mises à jour HyperOS 3

Avant de chercher HyperOS 4, vérifiez la version exacte du système installée sur votre appareil.

Rendez-vous dans Paramètres > À propos du téléphone > Version de Xiaomi HyperOS. Le nom des menus peut légèrement varier selon les modèles.

Xiaomi indique que les participants au programme bêta doivent d’abord installer la dernière version disponible d’HyperOS 3 pour recevoir HyperOS 4.

Autre point essentiel : la mise à jour doit correspondre à la région et à la variante logicielle de votre téléphone. La bêta mondiale concerne notamment certaines versions Global et EEA, destinées entre autres au marché européen.

Au lancement du programme, Xiaomi a ouvert les inscriptions pour les Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra. D’autres modèles peuvent être ajoutés progressivement.

Évitez d’installer manuellement un fichier de mise à jour provenant d’une autre région ou destiné à un autre modèle. Le moyen le plus sûr reste de passer par les mises à jour proposées directement par le constructeur.

4. Assurez-vous de pouvoir revenir en arrière avant d’installer la bêta

C’est le point que beaucoup d’utilisateurs risquent de découvrir trop tard. Revenir d’HyperOS 4 bêta vers HyperOS 3 n’est pas possible avec une simple mise à jour classique.

Xiaomi précise qu’un retour vers l’ancienne version nécessite une opération de réinstallation du firmware, appelée flash.

Cette procédure est plus complexe qu’une mise à jour habituelle et peut effacer les données du téléphone. Le constructeur recommande de passer par un centre de service agréé pour obtenir de l’aide.

Avant de rejoindre le programme bêta, posez-vous donc une question simple : pouvez-vous continuer à utiliser votre smartphone si un problème apparaît pendant plusieurs jours ?

Si la réponse est non, attendre le déploiement stable constitue généralement le choix le plus prudent.

HyperOS 4 : faut-il installer la mise à jour dès qu’elle apparaît ?

Tout dépend de la version proposée. Une mise à jour stable distribuée officiellement n’impose pas les mêmes précautions qu’une bêta expérimentale, même si une sauvegarde reste recommandée dans les deux cas.

Xiaomi signale également qu’une consommation de batterie plus élevée et un échauffement temporaire peuvent survenir après l’installation. Le système doit notamment réoptimiser les applications en arrière-plan.

Selon le constructeur, cette phase peut durer un à trois jours avant que le fonctionnement du téléphone revienne progressivement à la normale.

Pour les utilisateurs qui souhaitent découvrir HyperOS 4 sans prendre de risques inutiles, la règle est simple : sauvegarder ses données, vérifier ses applications, contrôler la version du système et connaître les conditions de retour en arrière.

Quelques minutes de préparation peuvent éviter de longues heures de dépannage après une mise à jour.