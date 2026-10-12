Intel prépare une surprise pour 2027 : votre ancienne carte mère pourrait accueillir un nouveau processeur

Changer de processeur sans remplacer sa carte mère ni sa mémoire RAM ? Cette possibilité pourrait bientôt faire son retour chez Intel. Le 9 octobre 2026, Gigabyte a officiellement annoncé la compatibilité de ses cartes mères B760 et H610 avec de nouveaux processeurs Intel attendus début 2027. Une excellente nouvelle pour les utilisateurs de PC équipés de DDR4, alors que les prix de la mémoire DDR5 restent particulièrement élevés.

Intel prépare de nouveaux processeurs pour un socket vieux de cinq ans

La surprise concerne le socket LGA1700, introduit en 2021 avec les processeurs Intel Core de 12e génération.

Cette plateforme a ensuite accueilli les 13e et 14e générations, avant d’être remplacée par le socket LGA1851 utilisé sur les processeurs Core Ultra.

Pourtant, le LGA1700 n’a visiblement pas dit son dernier mot.

Dans un communiqué officiel publié le 9 octobre 2026, Gigabyte confirme que de nouveaux processeurs utilisant ce socket sont attendus au début de l’année 2027.

Le fabricant a déjà préparé les mises à jour du BIOS nécessaires pour ses cartes mères équipées des chipsets Intel B760 et H610.

Bonne nouvelle : les cartes mères DDR4 sont également compatibles

C’est probablement l’information la plus intéressante pour les joueurs qui souhaitent améliorer leur PC sans dépenser plusieurs centaines d’euros.

Gigabyte précise que la prise en charge concernera aussi bien ses cartes mères B760 et H610 utilisant de la DDR4 que les versions équipées de DDR5.

Pour les utilisateurs concernés, la mise à niveau pourrait donc se limiter à trois opérations :

Télécharger le BIOS compatible depuis le site du fabricant.

Mettre à jour la carte mère en suivant la procédure officielle.

Remplacer l’ancien processeur par un nouveau modèle compatible.

Inutile, dans ce cas, de changer la carte mère ou les barrettes de mémoire. Attention toutefois : une carte mère DDR4 ne peut pas accueillir des barrettes DDR5, même si les nouveaux processeurs prennent en charge les deux technologies.

Pourquoi Intel miserait à nouveau sur la DDR4 en 2027 ?

Cette stratégie intervient dans un contexte particulièrement compliqué pour les acheteurs de composants informatiques.

La forte demande de mémoire pour les centres de données et l’intelligence artificielle exerce une pression sur les prix de la RAM.

Dans certains comparatifs récents, les kits DDR5 de capacité équivalente coûtent plus du double de leurs homologues DDR4.

Relancer une plateforme compatible avec cette ancienne génération de mémoire permettrait donc de proposer des configurations moins coûteuses, notamment pour les joueurs disposant d’un budget limité.

Le choix serait également intéressant pour les propriétaires de PC équipés d’un Core i3 ou Core i5 de génération précédente, qui pourraient envisager une mise à niveau sans reconstruire entièrement leur machine.

Raptor Lake Next : quels processeurs Intel sont attendus ?

Les nouveaux modèles pourraient appartenir à une gamme provisoirement appelée Raptor Lake Next, reposant sur une évolution de l’architecture déjà utilisée par les Core de 13e et 14e générations.

Plusieurs configurations sont évoquées, notamment :

Un processeur Core 7 pouvant atteindre 20 cœurs .

. Des modèles Core 5 avec 10 à 16 cœurs .

. Une version Core 3 plus accessible avec 4 cœurs.

Ces caractéristiques restent néanmoins issues d’indiscrétions. Intel n’a pas encore officiellement dévoilé les noms, les fréquences, les performances ou les tarifs de ces futurs processeurs.

Quelles cartes mères pourront recevoir ces nouveaux processeurs ?

Pour le moment, Gigabyte garantit la préparation de ses gammes B760 et H610, aussi bien en DDR4 qu’en DDR5.

La compatibilité des cartes mères équipées d’autres chipsets, notamment les Z690, Z790 et B660, n’a pas été précisée dans cette annonce.

Il faudra également vérifier la version exacte du BIOS disponible pour chaque modèle avant toute mise à niveau.

Les premiers processeurs sont attendus début 2027, selon Gigabyte. Si cette compatibilité se confirme à grande échelle, les propriétaires de PC Intel pourraient disposer d’une solution intéressante pour prolonger la durée de vie de leur matériel sans subir le coût d’un passage complet à la DDR5.