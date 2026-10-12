Sonic Racing CrossWorlds : Godzilla, Hello Kitty et Final Fantasy débarquent, Sega baisse aussi le prix du jeu

Sega prépare une deuxième année particulièrement surprenante pour Sonic Racing: CrossWorlds. Le jeu de course accueillera prochainement Godzilla, Hello Kitty, des personnages de Final Fantasy VII et plusieurs héros de Persona. L’éditeur a également annoncé une réduction permanente du prix du jeu, qui passe de 69,99 € à 39,99 €. De quoi attirer de nouveaux joueurs sur PS5, Xbox, Nintendo Switch et PC.

Godzilla débarque dès le 3 novembre dans Sonic Racing

Sega a présenté les nouveautés de la deuxième année de Sonic Racing: CrossWorlds lors des finales de son championnat mondial, le 9 octobre 2026.

Le premier contenu arrivera le 3 novembre avec un pack Godzilla. Il comprendra un circuit baptisé Godzilla Escape, où le célèbre monstre japonais s’attaquera à l’environnement de City Escape, connu des fans de Sonic Adventure 2.

Trois véhicules inspirés de Godzilla, King Ghidorah et Mothra seront également proposés.

Le jeu accueillera ensuite plusieurs collaborations particulièrement inattendues :

Evangelion : Rei Ayanami et Asuka rejoindront les courses en janvier 2027.

Rei Ayanami et Asuka rejoindront les courses en janvier 2027. Hello Kitty : Hello Kitty et Kuromi arriveront au deuxième trimestre 2027, avec un circuit inspiré de Sanrio Puroland.

Hello Kitty et Kuromi arriveront au deuxième trimestre 2027, avec un circuit inspiré de Sanrio Puroland. Final Fantasy VII : un circuit situé à Midgar et deux pilotes sont prévus au troisième trimestre 2027.

un circuit situé à Midgar et deux pilotes sont prévus au troisième trimestre 2027. Persona : un nouveau circuit et deux personnages supplémentaires arriveront fin 2027.

un nouveau circuit et deux personnages supplémentaires arriveront fin 2027. SEGALAND : des véhicules inspirés d’OutRun, After Burner et d’autres classiques de Sega.

Les personnages du pack Final Fantasy VII n’ont pas encore été officiellement dévoilés. La présence de Cloud reste donc une possibilité, pas une confirmation.

Bayonetta et plusieurs personnages seront gratuits

Bonne nouvelle pour les joueurs qui ne souhaitent pas acheter de contenus supplémentaires : Sega prévoit également plusieurs nouveautés gratuites.

Bayonetta sera ajoutée le 3 novembre. Une version de Sonic aux couleurs de l’écurie McLaren arrivera ensuite, tandis qu’Aigis, issue de Persona 3 Reload, est attendue début 2027.

Le jeu bénéficie aussi d’un nouveau mode Duel, permettant d’affronter un adversaire dans une course en tête-à-tête.

Sega ajoute également de nouveaux gadgets et des possibilités de personnalisation supplémentaires pour les véhicules.

Le prix de Sonic Racing passe de 69,99 € à 39,99 €

L’autre annonce importante concerne le tarif du jeu. Sega a décidé de réduire définitivement le prix de Sonic Racing: CrossWorlds.

L’édition standard passe de 69,99 € à 39,99 €, tandis que l’édition Digital Deluxe descend de 89,99 € à 59,99 €.

Le Season Pass 2 coûte 29,99 € et regroupe les six packs annoncés. Son contenu et son calendrier sont détaillés sur la fiche officielle publiée par Sega sur le Xbox Store français.

Une nouvelle édition physique, comprenant le jeu et les contenus de la première année, sera également commercialisée le 3 novembre sur plusieurs consoles.

Sega veut relancer Sonic Racing face à Mario Kart

Avec cette deuxième année, Sega mise sur des collaborations particulièrement variées pour prolonger la durée de vie de son jeu de course.

La présence de Godzilla, Hello Kitty, Bayonetta et Final Fantasy VII pourrait notamment séduire des joueurs qui ne suivent pas habituellement la franchise Sonic.

La baisse de prix constitue également un argument important face à la concurrence, notamment Mario Kart World sur Nintendo Switch 2.

Le premier rendez-vous est fixé au 3 novembre 2026, avec l’arrivée de Godzilla, Bayonetta et plusieurs nouveaux véhicules. Les autres collaborations seront progressivement distribuées jusqu’à la fin de l’année 2027.