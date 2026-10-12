Apple pourrait dévoiler son premier MacBook tactile le 27 octobre, avec une nouveauté empruntée à l’iPhone

Apple s’apprêterait à franchir un cap historique avec ses ordinateurs portables. Selon de nouvelles informations publiées le 8 octobre 2026, le constructeur préparerait la présentation de ses premiers MacBook Pro équipés d’écrans tactiles OLED dès le 27 octobre. Ces nouveaux modèles adopteraient également la Dynamic Island de l’iPhone et un design plus léger. Une évolution majeure pour une entreprise qui a longtemps préféré réserver le tactile à ses iPad.

Le premier MacBook Pro tactile pourrait arriver le 27 octobre

Selon les informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple préparerait une deuxième vague de nouveautés pour la fin du mois d’octobre.

La présentation serait programmée autour du mardi 27 octobre 2026, avec une vidéo de lancement et une rencontre organisée pour la presse.

Les principales nouveautés seraient deux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, connus en interne sous les références K114 et K116.

Leur particularité ? Ils intégreraient pour la première fois un écran OLED entièrement tactile, permettant d’interagir directement avec les applications et les éléments de macOS.

Jusqu’à présent, Apple a toujours privilégié le clavier, le trackpad et la souris sur ses Mac, estimant que les interactions tactiles convenaient davantage aux tablettes.

Un écran OLED et la Dynamic Island pour remplacer l’encoche

Le changement ne concernerait pas uniquement la technologie tactile.

Les nouveaux MacBook Pro abandonneraient également leur écran mini-LED au profit d’une dalle OLED, capable de proposer des noirs plus profonds et un contraste particulièrement élevé.

Autre nouveauté : la Dynamic Island ferait son apparition sur Mac.

Cette zone interactive, déjà présente sur les iPhone, remplacerait l’encoche actuelle et pourrait afficher certaines informations sans interrompre le travail en cours.

Apple travaillerait aussi sur un châssis plus léger, tout en conservant les formats de 14 et 16 pouces.

Des puces M5 Pro et M5 Max plutôt que M6

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les nouveaux MacBook Pro tactiles n’utiliseraient pas nécessairement les processeurs les plus récents du constructeur.

Les informations disponibles évoquent plutôt des configurations équipées des puces M5 Pro et M5 Max.

Apple réserverait parallèlement le processeur M6 à des ordinateurs conservant un design plus classique, notamment un MacBook Pro 14 pouces et un nouvel iMac.

La stratégie permettrait de distinguer les modèles tactiles haut de gamme des versions traditionnelles.

Un iPad mini OLED serait également au programme

Le MacBook Pro ne serait pas le seul produit présenté lors de ce rendez-vous.

Apple préparerait aussi un nouvel iPad mini équipé d’un écran OLED, une première pour cette gamme de tablettes compactes.

Parmi les changements attendus figurent :

Un écran OLED offrant un meilleur contraste.

offrant un meilleur contraste. Une caméra frontale repositionnée pour les appels vidéo en mode paysage.

Un système de haut-parleurs repensé.

Un processeur plus récent pour améliorer les performances.

Un nouvel iMac et un MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M6 pourraient compléter les annonces.

Apple n’a pas encore confirmé ce lancement

Pour le moment, la date du 27 octobre et les caractéristiques de ces nouveaux appareils restent officieuses.

Aucun prix ni calendrier de commercialisation précis n’a été communiqué.

La présentation pourrait toutefois marquer un changement important dans la stratégie d’Apple. En adoptant enfin le tactile sur Mac, le constructeur réduirait la frontière entre ses ordinateurs portables et ses iPad, tout en conservant deux systèmes d’exploitation distincts.

Si ces informations se confirment, octobre 2026 pourrait devenir le mois où Apple aura officiellement abandonné l’une de ses plus anciennes positions sur le Mac.