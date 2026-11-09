Le OnePlus 16 et l’OPPO Find X10 ont tous les deux un capteur principal de 200 Mpx.

OnePlus 16 ou OPPO Find X10 : 1 850 mAh d’écart, mais pas le même choix pour la photo

Le OnePlus 16 et l’OPPO Find X10 ont tous les deux un capteur principal de 200 Mpx. Cela ne les rend pas interchangeables. OnePlus met une réserve de batterie plus importante dans un grand téléphone, tandis qu’OPPO propose un appareil plus court avec un téléobjectif de 200 Mpx. Pour choisir, il faut regarder le format, les objectifs et surtout la variante vendue.

Ce dernier point change le comparatif pour un lecteur français : la fiche chinoise du OnePlus 16 annonce 9 000 mAh. OPPO présente 8 000 mAh pour le Find X10 sur sa page mondiale, mais précise 7 150 mAh pour la version européenne. Il serait trompeur de reprendre le chiffre le plus élevé sans cette distinction.

Le OnePlus a plus de batterie, mais aussi plus de surface d’écran

Les 9 000 mAh équivalents du OnePlus 16 constituent une capacité annoncée, pas une mesure d’endurance. Par rapport au Find X10 européen à 7 150 mAh, l’écart est de 1 850 mAh. Cela ne permet pas d’annoncer un pourcentage identique d’heures d’utilisation supplémentaires : écran, réseau, jeux et traitement photo influencent la consommation.

Le OnePlus possède justement un écran de 6,78 pouces, contre 6,59 pouces sur l’OPPO. La grande dalle peut intéresser pour lire, jouer et regarder des vidéos. Elle ne constitue pas automatiquement le choix le plus pratique pour transporter le téléphone ou l’utiliser d’une main.

Caractéristique OnePlus 16, fiche chinoise OPPO Find X10, fiche mondiale Écran 6,78 pouces 6,59 pouces Hauteur et largeur 161,42 × 76,67 mm 156,51 × 74,29 mm Poids annoncé 217 à 220 g selon finition Environ 216 g Batterie typique 9 000 mAh équivalents 8 000 mAh ; 7 150 mAh pour l’Europe Recharge filaire maximale 100 W 80 W Recharge sans fil maximale 50 W 50 W Capteur principal 200 Mpx 200 Mpx Téléobjectif 50 Mpx, zoom optique 3x 200 Mpx Ultra grand-angle 50 Mpx 50 Mpx

L’OPPO gagne presque cinq millimètres en hauteur et environ 2,4 mm en largeur. En revanche, l’écart de poids est modeste. Il ne faut donc pas transformer un appareil plus court en téléphone ultraléger.

Pour les photos, regardez ce qui se passe au-delà du capteur principal

Les deux appareils proposent un véritable téléobjectif. C’est ce module qui mérite votre attention si vous photographiez régulièrement un sujet éloigné ou si vous aimez resserrer un cadrage sans avancer. OnePlus annonce 50 Mpx et un zoom optique 3x ; OPPO équipe son téléobjectif de 200 Mpx.

Le chiffre supérieur ne suffit pas à déclarer l’OPPO meilleur en toutes circonstances. La netteté d’un visage en mouvement, les détails en intérieur, la stabilisation et le traitement de l’image ne se déduisent pas du nombre de pixels. Il faudrait des photos prises dans les mêmes scènes pour départager leur résultat réel.

En pratique, demandez-vous surtout si vous utilisez souvent le téléobjectif. Pour des photos presque toujours prises au cadrage principal, l’équipement supplémentaire n’a pas le même intérêt que pour des portraits serrés, des détails de paysage ou des scènes éloignées.

100 W contre 80 W : le chargeur compte autant que le nombre

Ces puissances sont des maxima compatibles, pas une vitesse constante pendant toute la charge. Un chargeur USB-C quelconque ne garantit pas de les atteindre. Les protocoles pris en charge et le câble entrent en jeu ; le temps total ne peut pas être calculé avec la seule division entre capacité et watts.

Les deux fiches mentionnent aussi jusqu’à 50 W sans fil, avec les accessoires adaptés. Ce point peut peser davantage qu’un écart de puissance filaire si vous rechargez surtout sur un support de bureau.

Le choix français se fait aussi sur la fiche du vendeur

Le OnePlus 16 décrit ici fonctionne sous ColorOS 17 sur sa fiche chinoise. N’en déduisez pas qu’un appareil importé correspond à un modèle européen sous OxygenOS. Avant une commande, vérifiez la référence, les bandes réseau, la langue, les services souhaités, la garantie et les conditions de retour. Les caractéristiques d’une version mondiale d’OPPO ne garantissent pas celles d’un exemplaire chinois acheté ailleurs.

Pour privilégier le grand écran et la capacité annoncée, OnePlus a des arguments. Pour un format plus court et un équipement davantage centré sur le téléobjectif, l’OPPO mérite l’attention. Notre comparatif OnePlus 16 et Xiaomi 18 Pro montre aussi pourquoi le choix d’une grosse batterie reste lié à l’encombrement que l’on accepte.