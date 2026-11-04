OnePlus 16 ou Xiaomi 18 Pro : 2 000 mAh de plus, ou un smartphone nettement plus compact

Le OnePlus 16 et le Xiaomi 18 Pro ne font pas le même pari. Sur leurs fiches chinoises officielles, le premier réunit un grand écran et une batterie de 9 000 mAh. Le second privilégie un gabarit plus court, tout en conservant 7 000 mAh. La différence de capacité est réelle ; elle ne suffit pas à prédire l’autonomie.

Ce comparatif porte sur ces variantes destinées à la Chine. Les logiciels et conditions de commercialisation ne doivent pas être transposés automatiquement à un futur modèle français.

Près d’un centimètre de hauteur en moins pour Xiaomi

Le OnePlus 16 mesure 161,42 mm de haut pour un écran de 6,78 pouces. Le Xiaomi 18 Pro descend à 151,8 mm avec une dalle de 6,4 pouces. Le Xiaomi est aussi moins large : 72 mm contre 76,67 mm.

Pour un usage à une main ou une poche étroite, cette différence est plus directement perceptible qu’un chiffre de benchmark. À l’inverse, le grand format peut intéresser qui lit et joue beaucoup sur son téléphone.

Caractéristique OnePlus 16 chinois Xiaomi 18 Pro chinois Écran 6,78 pouces 6,4 pouces Batterie annoncée 9 000 mAh 7 000 mAh Recharge filaire / sans fil 100 W / 50 W 100 W / 50 W Système ColorOS 17 HyperOS 4

La photo ne se résume pas au capteur principal

Les deux modèles annoncent un capteur principal de 200 Mpx. Xiaomi ajoute un téléobjectif de 200 Mpx à zoom optique 3,2x, contre un module de 50 Mpx à 3x chez OnePlus. Ces données décrivent leur équipement ; elles ne permettent pas de déclarer un vainqueur sans comparer les photos dans les mêmes scènes.

La grosse batterie a aussi un grand écran à alimenter

Les 2 000 mAh supplémentaires du OnePlus représentent environ 29 % de capacité en plus. Cela ne signifie pas 29 % de temps d’utilisation gagné : écran, réglages et usage interviennent dans la consommation.

Le premier arbitrage est donc simple : grand format et réserve de batterie d’un côté, encombrement réduit et équipement photo différent de l’autre. Pour un achat en France, il faut ensuite vérifier la variante effectivement vendue, sa garantie et son logiciel. La fiche chinoise du OnePlus décrit bien ColorOS, pas OxygenOS.

Image : OnePlus.