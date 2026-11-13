One UI 9 : votre Galaxy peut afficher le débit Internet à côté de la batterie

Un Galaxy peut afficher son débit réseau en direct dans la barre d’état avec Good Lock et son module QuickStar. C’est utile pour voir si un téléchargement tourne encore ou si une application échange des données. Le chiffre varie avec le trafic en cours. Pour mesurer le débit maximal de la ligne, il faut lancer un test séparé.

Illustration Menow réalisée d’après une capture Samsung.

Où activer l’indicateur

Ouvrez Good Lock, puis installez ou mettez à jour QuickStar si le module est proposé sur votre Galaxy. Ouvrez QuickStar et activez le module si nécessaire. Dans la section qui gère la visibilité des icônes de la barre d’état, activez l’option d’affichage du débit réseau. Lancez un téléchargement et regardez à côté des icônes système si le chiffre évolue.

Samsung documente le parcours dans son assistance internationale. Les intitulés ci-dessus décrivent la fonction en français. La disponibilité du module et de l’option peut dépendre du Galaxy et de sa version. Si l’option manque, vérifiez les mises à jour de Good Lock et QuickStar dans la boutique qui vous les a fournis.

Si la valeur reste faible pendant que vous lisez une page déjà chargée, c’est normal : le téléphone a peu de données à recevoir. Pour vérifier que l’indicateur réagit, lancez le téléchargement d’un fichier ou la lecture d’une vidéo. Les barres Wi-Fi renseignent surtout sur la réception du signal. Le débit instantané vous dit à quelle vitesse des données circulent à cet instant.

Le reste des nouveautés One UI 9

Samsung a aussi retravaillé le panneau rapide et ses curseurs. Les cartes de Now Brief, lorsqu’elles sont disponibles sur le modèle, permettent de choisir les informations mises en avant. Pour la vidéo, notre guide du recadrage dynamique montre comment sélectionner une personne dans un clip existant. La compatibilité se vérifie séparément pour chaque option.