One UI 9 ou 9.5 : les gestes qui pourraient changer sur votre Galaxy, des appels à la dictée

Sur un grand Galaxy, le premier changement de One UI 9.5 pourrait se remarquer au moment de passer un appel : la recherche de contacts descend vers le pouce. Les premières versions d’essai montrent aussi des changements dans le clavier et l’enregistrement des appels. One UI 9 est déjà en cours de déploiement. Au 12 novembre 2026, Samsung n’a pas annoncé d’ouverture publique de la bêta One UI 9.5 en France.

One UI 9 ou 9.5 : ce que les premières versions montrent

Ce que vous faites One UI 9 Ce qui a été repéré sous One UI 9.5 Statut au 12 novembre Retrouver un contact Dans Téléphone, la loupe est en haut dans l’interface comparée. Un onglet Recherche apparaît dans la barre du bas. Repéré dans une préversion de Téléphone. Dicter un message Le clavier Samsung propose déjà la saisie vocale. Une option vise à nettoyer les hésitations et à reformuler le texte dicté. Option repérée en test. Français et modèles compatibles à confirmer. Enregistrer un appel L’enregistrement des appels téléphoniques dépend déjà du pays et de l’appareil. Une option vise les appels dans des applications tierces, dont WhatsApp, Telegram et Google Meet. Menu repéré en test. Fonctionnement et accès en France à confirmer. Suivre son sommeil Samsung Health affiche déjà les cartes de suivi du sommeil. Les premières images montrent surtout des retouches de présentation. Comparaison limitée à un écran, sans mesure de fluidité ni d’autonomie.

La recherche descend et la dictée pourrait demander moins de retouches

Dans les images de l’application Téléphone, la loupe laisse place à un accès dans la barre du bas. Si vous tenez votre Galaxy à une main, vous devriez pouvoir lancer une recherche sans remonter le pouce jusqu’en haut. C’est un changement d’emplacement. Les images ne démontrent pas que le moteur de recherche trouve davantage de résultats. Notre article sur le nouvel onglet Téléphone montre où il se trouve.

La saisie vocale du clavier existe déjà. La nouveauté repérée dans une version de test du clavier Samsung vise à nettoyer la dictée. Par exemple, si vous commencez une phrase, hésitez puis reprenez, l’outil pourrait supprimer les hésitations ou rendre la phrase plus lisible. Les captures montrent une option dans le clavier. Elles ne permettent pas de juger la qualité de la réécriture ni de confirmer qu’elle fonctionnera en français.

Les appels WhatsApp apparaissent dans un menu de test

L’enregistrement intégré et ses options varient déjà selon le pays. Des captures d’une préversion montrent un réglage qui étendrait l’enregistrement à certains appels passés dans des applications tierces. Les applications citées donnent une idée de ce que Samsung teste. Elles ne garantissent pas que le réglage sera activé sur les appareils français. La présence du menu ne suffit pas non plus à établir que chaque type d’appel pourra être enregistré.

Ce qui est déjà disponible et ce qu’il faut attendre

Samsung a annoncé le déploiement stable de One UI 9 à partir de septembre, avec des fonctions qui varient selon les appareils. Pour One UI 9.5, le Galaxy S26 Ultra a fait l’objet d’un nouveau signalement de version interne. Cette référence indique qu’un autre logiciel est en test. Elle ne donne ni calendrier français ni liste définitive de nouveautés.

Sur votre Galaxy, vérifiez la version dans Paramètres → À propos du téléphone → Informations sur le logiciel. Si Samsung ouvre les inscriptions pour votre modèle et votre marché, l’invitation pourra apparaître dans Samsung Members. Pour juger la batterie ou la fluidité, il faudra des mesures comparables sur le même appareil. Les premiers écrans servent surtout à repérer les gestes qui pourraient changer.

Visuel de comparaison réalisé pour Menow.