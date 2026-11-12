One UI 9.5 : un nouveau build apparaît sur le Galaxy S26 Ultra, la bêta est-elle ouverte en France ?

Le Galaxy S26 Ultra a de nouveau été repéré avec une version de test de One UI 9.5. La référence S948BXXU6ZZKF succède à celle signalée début novembre. Pour les propriétaires du téléphone en France, la situation reste la même au 12 novembre 2026 : Samsung n’a annoncé ni l’ouverture des inscriptions françaises ni une date de mise à disposition de la bêta.

Ce que révèle la nouvelle référence ZZKF

Le 12 novembre, Fahad Ali Javed a publié les références d’une version de test plus récente, dont S948BXXU6ZZKF pour le Galaxy S26 Ultra. La précédente, S948BXXU6ZZK3, avait été repérée début novembre. Les deux références commencent par S948B, qui correspond au modèle international.

Ce changement indique qu’une autre version du logiciel a été préparée depuis le premier signalement. Aucun journal de modifications public ne détaille les différences entre les deux. Le numéro seul ne permet donc de déterminer ni les fonctions ajoutées, ni les bugs corrigés. La fenêtre du 17 au 22 novembre évoquée dans la publication est une estimation de son auteur.

Pourquoi un modèle international ne garantit pas l’accès en France

La référence du téléphone identifie une variante matérielle. L’ouverture du programme bêta dépend aussi des pays retenus par Samsung. En mai, pour la bêta de One UI 9, Samsung avait annoncé une ouverture dans plusieurs marchés, dont l’Allemagne et la Pologne, dans son communiqué mondial. Cette liste concernait One UI 9. Les pays de One UI 9.5 restent à confirmer.

C’est la différence qui compte si votre S26 Ultra a été acheté en France. Vous pouvez avoir le même numéro de modèle que dans le signalement et ne voir aucune invitation à participer. Il faut attendre une annonce de Samsung ou une invitation à la bêta dans Samsung Members.

Ouvrez Samsung Members et connectez-vous à votre compte Samsung. Si un programme One UI 9.5 est proposé pour votre appareil, l’application affichera une invitation ou une entrée permettant de s’inscrire. Après inscription, le téléchargement passe par Paramètres → Mise à jour logicielle → Téléchargement et installation.

Vous pouvez consulter le numéro de la version déjà installée dans Paramètres → À propos du téléphone → Informations sur le logiciel. Si une mise à jour ordinaire apparaît alors que Samsung Members ne vous propose aucune inscription, vérifiez sa description : il peut s’agir d’un correctif de sécurité de votre version actuelle. Notre guide de vérification de l’accès à la bêta détaille les indices à regarder.

Visuel de couverture : Galaxy S26 Ultra.