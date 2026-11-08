Un défaut peut déplacer l’horloge après l’application d’un style ClockFace. Samsung prévoit une correction via AOD : voici les mises à jour à surveiller.

One UI 9 : l’horloge de votre Galaxy change de place toute seule ? Samsung prépare un correctif

L’horloge ne reste plus à la place choisie sur l’écran verrouillé de votre Galaxy ? Si le déplacement survient après l’application d’un style ClockFace, le problème a bien été reconnu par le support Good Lock. Samsung prévoit une correction courant novembre, par une mise à jour de l’application Always On Display (AOD). Sa distribution n’est toutefois pas confirmée dans la réponse consultée.

Le problème apparaît après le choix d’un style ClockFace

À l’origine, un utilisateur a signalé ce comportement le 3 novembre dans la communauté coréenne de Samsung. Le 5 novembre, le compte responsable de Good Lock, identifié comme modérateur, a confirmé qu’une amélioration était prévue lorsque l’application d’une horloge ClockFace modifie sa position sur l’écran verrouillé. Cette réponse de Samsung annonce une mise à jour AOD dans le courant du mois, avec un calendrier susceptible de changer.

Le symptôme décrit concerne donc l’emplacement de l’horloge après une personnalisation. Ce n’est pas la même chose qu’une heure incorrecte, un réveil qui ne sonne pas ou un écran permanent entièrement absent. La réponse ne fournit ni liste complète de Galaxy concernés ni numéro de version corrective.

Pourquoi regarder ailleurs que dans les mises à jour One UI

Good Lock s’appuie sur plusieurs modules pour personnaliser le téléphone. Dans ce cas, Samsung désigne AOD comme le canal du correctif. Se limiter à la recherche d’une nouvelle version du système peut donc faire manquer une mise à jour d’application.

Voici les deux vérifications à distinguer :

Pour les applications Samsung : ouvrez Galaxy Store, puis Menu et Mises à jour. Regardez si une nouvelle version d’AOD ou de ClockFace est proposée, puis installez les mises à jour disponibles. Pour le système : ouvrez Paramètres, Mise à jour du logiciel, puis Téléchargement et installation. Le support Good Lock recommande également de conserver le logiciel à jour.

Ces chemins correspondent aux indications de l’assistance Samsung sur la mise à jour des applications. Certains intitulés peuvent varier selon l’appareil et la version installée. Une liste vide dans Galaxy Store signifie seulement qu’aucune mise à jour ne vous est proposée à cet instant ; elle ne prouve pas que le correctif annoncé a déjà été installé.

Ce qui reste à vérifier avant de parler de problème résolu

Au 8 novembre, le message de Samsung ne donne pas de date précise de livraison ni de calendrier français. Installer une mise à jour quelconque d’AOD ne suffit donc pas à certifier qu’elle contient cette correction : il faut consulter ses notes lorsqu’elles sont disponibles et vérifier si le déplacement se reproduit après l’application du style.

Pour décrire le cas au support, relevez le modèle, la version du système et celles d’AOD et de ClockFace. Une capture de la position voulue, puis du déplacement obtenu, permet de montrer ce qui change. Cette information est plus précise qu’un signalement général sur une « horloge qui ne fonctionne plus ».

Ce correctif d’application relève de One UI 9 et de ses modules : il ne nécessite pas d’attendre une inscription au programme bêta One UI 9.5.