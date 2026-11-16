One UI 9.5 : votre Galaxy pourrait afficher les anniversaires à venir

Sur un Galaxy, on peut déjà inscrire un anniversaire dans la fiche d’un contact. Samsung travaille sur une rubrique qui permettrait de voir les anniversaires du jour, ceux à venir et ceux déjà passés au même endroit. Des captures de l’application Contacts montrent ce classement dans une version en développement. Samsung n’a confirmé ni sa disponibilité en France ni les Galaxy qui pourraient en profiter.

Dans son analyse de l’application Contacts, Android Authority a repéré les textes associés aux trois groupes et publié une capture de la liste. L’intérêt se voit dans un cas simple : si vous voulez savoir quel anniversaire arrive la semaine prochaine, la nouvelle rubrique permettrait de repérer la date parmi vos contacts avant d’ouvrir la fiche de la personne. Aujourd’hui, l’application permet déjà de consulter une date enregistrée en ouvrant cette fiche.

Rubrique Anniversaires dans une version de test. Capture : Android Authority.

Les textes découverts évoquent aussi des raccourcis pour envoyer une carte ou un cadeau. Le fonctionnement, les services associés et leur disponibilité en France restent à établir. La liste permettrait d’anticiper une date même si ces raccourcis ne sont jamais proposés sur votre Galaxy.

Afficher les anniversaires des autres et partager le sien

Les captures font apparaître deux réglages distincts. Le premier concerne l’affichage des anniversaires de vos contacts. Le second permettrait d’ajouter votre propre date à votre profil pour la partager. Le texte de l’application indique que les personnes qui consultent vos coordonnées pourraient alors la voir. Android Authority a tenté de renseigner une date dans la version examinée, mais l’opération a échoué après l’affichage d’un écran de traitement.

Sur un Galaxy, ouvrez Contacts, choisissez une personne et ouvrez la modification de sa fiche pour vérifier si son anniversaire y figure. Si vous voulez surtout recevoir un rappel, vous pouvez créer un événement annuel dans votre calendrier et choisir une alerte, par exemple quelques jours avant. La rubrique repérée dans Contacts montre un classement des dates. Les éléments publiés ne permettent pas de promettre une notification automatique à l’approche de chaque anniversaire.

Cette fonction viendrait compléter les changements de navigation déjà repérés dans Contacts. Pour l’instant, une version de test montre à quoi elle pourrait ressembler. Il faudra une annonce ou une mise à jour publique pour connaître les modèles compatibles, le fonctionnement du partage et les libellés français définitifs.