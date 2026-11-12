One UI 9.5 : Samsung teste un onglet pour retrouver vos contacts d’une seule main

Samsung teste un onglet de recherche dans la barre du bas de son application Téléphone, d’après une préversion montrée par Tarun Vats. Dans l’interface présentée, le raccourci quitte le haut de l’écran. Sur un grand Galaxy tenu d’une main, le pouce peut atteindre l’onglet sans déplacer la prise du téléphone.

La capture montre surtout un déplacement de la commande

Aujourd’hui, sur l’interface comparée dans la publication, il faut monter jusqu’à la loupe pour lancer une recherche. Avec l’onglet, on peut partir de la même barre que celle qui permet de passer d’une section de l’application à l’autre. Le gain concerne le nombre de gestes et leur facilité, surtout si l’on cherche un nom avant d’appeler. La capture ne démontre aucune modification de l’indexation ou de la pertinence des résultats.

Voici la publication de Tarun Vats, qui crédite Project Cipher pour le fichier de la préversion.

Pourquoi vous ne voyez peut-être pas cet onglet sur votre Galaxy

La capture provient d’une version d’application observée en amont de One UI 9.5. Samsung peut encore modifier son emplacement, son intitulé ou les appareils concernés avant une diffusion publique. La nouvelle recherche du Calendrier, également repérée en bas de l’écran, est une évolution d’une autre application.

Si votre Galaxy affiche encore la loupe en haut, utilisez le raccourci actuel. Pour savoir si une mise à jour est proposée à votre appareil, consultez les réglages de mise à jour et Samsung Members. Une capture d’une application de test ne permet pas d’annoncer une date française.