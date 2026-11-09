One UI 9.5 : Samsung prépare une appli pour retrouver les captures d’écran que vous avez oubliées

Une adresse repérée dans une conversation, une idée de cadeau, une recette : la capture d’écran règle le problème sur le moment. Quelques semaines plus tard, retrouver la bonne image dans la galerie devient une autre affaire. Samsung prépare une application appelée Memory pour ranger ces informations et les retrouver plus facilement, selon une découverte de SammyGuru publiée le 8 novembre.

L’intérêt dépasse le simple album de captures. L’application observée associe le contenu sauvegardé à son contexte, puis s’appuie sur l’IA pour faciliter son classement. Ce n’est pas encore une fonction disponible à activer sur votre Galaxy : Samsung n’a pas annoncé son lancement.

Retrouver une information, plutôt que fouiller une galerie

Dans sa présentation de Memory, SammyGuru montre une application capable d’enregistrer captures, images, textes et notes vocales. Elle peut conserver leur provenance : un élément enregistré depuis le navigateur Samsung garde notamment un lien vers la page concernée. L’IA produit un nom, une description et des étiquettes ; le classement permet aussi de repartir de l’application d’origine.

Ce lien avec la provenance est important. Une capture reste une image figée : elle ne permet pas toujours de retrouver la page dont elle vient. Pour préparer un voyage ou réunir des idées, pouvoir rouvrir le contenu original évite une nouvelle recherche à partir de quelques mots visibles sur l’image.

Le service prévoit également une recherche sémantique et des collections, avec un résumé de leurs éléments. L’idée consiste à chercher par le sens d’une information, sans dépendre uniquement de son nom de fichier.

Des gestes prévus pour enregistrer sans interrompre sa lecture

Les éléments observés prévoient plusieurs accès : le menu de partage, un geste de trois doigts vers le bas pour capturer l’écran et l’association du bouton latéral avec le volume haut pour une note vocale. SammyGuru rattache ces gestes à One UI 9.5.

Le geste à trois doigts apparaît dans une démonstration publiée par le média. Il ne faut toutefois pas le chercher dans les paramètres de son téléphone actuel en supposant qu’une option est déjà disponible : une fonction en préparation ne constitue ni un déploiement ni une liste de Galaxy compatibles.

Ce qu’il reste à connaître avant d’y confier ses informations

Une application qui réunit captures et notes peut recevoir des données personnelles : billets de transport, échanges privés ou documents de travail. Avant de l’utiliser pour ce type de contenu, il faudra connaître les modalités de traitement et les possibilités de suppression proposées dans la version distribuée.

SammyGuru relève un traitement d’IA prévu sur des serveurs en ligne. En revanche, sa découverte n’établit pas de lien avec le projet d’abonnement Galaxy AI Premium. Ni les conditions françaises, ni la liste finale des appareils n’ont été annoncées. La question utile sera donc autant celle du contrôle des informations sauvegardées que de la facilité à les retrouver.