One UI 9.5 : Samsung prépare un vrai mode ordinateur pour son navigateur

Le navigateur de votre Galaxy pourrait mieux exploiter un écran de bureau. SammyGuru a découvert dans une version de Samsung Browser liée à One UI 9.5 une interface plus proche de celle d’un navigateur pour ordinateur : panneau latéral, outils d’intelligence artificielle et contenu web affiché côte à côte. DeX, l’environnement de bureau des Galaxy compatibles, serait un bénéficiaire logique de ce travail.

Ces éléments proviennent d’une analyse de l’application publiée le 8 novembre par SammyGuru. Ils montrent une fonction en préparation, pas une mise à jour déjà disponible pour tous les utilisateurs français. Samsung n’a pas annoncé de calendrier public pour ce nouveau mode.

Afficher un site pour ordinateur ne suffit pas à transformer le navigateur

DeX permet déjà d’utiliser un Galaxy compatible dans un environnement de bureau. Un site peut y adopter sa présentation pour ordinateur, tandis que les fenêtres et la souris facilitent la navigation. Le changement repéré va plus loin : il concerne aussi les commandes autour de la page.

Dans les essais de SammyGuru, un grand panneau Galaxy AI prend place à côté du site. Il propose notamment de résumer la page, de la traduire, d’en lire les points importants à voix haute ou de poser une question. Le média a également pu afficher du contenu web côte à côte.

Pour le lecteur, la différence est concrète. Sur un téléphone, ouvrir un assistant peut masquer l’article consulté. Sur un grand écran, conserver le texte et l’outil à côté permet de vérifier une réponse sans multiplier les allers-retours. Cela n’enlève pas la nécessité de relire le passage original, surtout si un résumé contient une date ou un chiffre important.

Une piste intéressante pour les Galaxy Tab et les pliables

L’interface observée rappelle celle de Samsung Browser pour Windows, lancé officiellement en mars. Elle suggère un rapprochement entre les usages du navigateur sur PC et sur Galaxy, mais ne transforme pas le téléphone en ordinateur Windows.

Sur une tablette avec clavier, l’intérêt serait de garder une organisation adaptée à une séance de travail : une page de référence, une autre consultation et des outils accessibles sans recouvrir tout l’écran. Sur un pliable, le gain dépendrait aussi de la place laissée au contenu. Ajouter un panneau n’est utile que si le texte reste confortable à lire.

Il faut enfin distinguer DeX sur un écran externe et l’ancienne application DeX pour PC. La découverte porte sur le navigateur Android et son interface de bureau. Elle ne constitue pas l’annonce d’un retour de cette ancienne application Windows.

Les fonctions françaises et un éventuel abonnement restent à préciser

Le fichier analysé contient également une référence à Galaxy AI Premium. Cela ne permet pas de conclure que le mode ordinateur sera payant, ni de donner un prix : le lien entre cet abonnement et les fonctions du navigateur n’est pas détaillé.

La même prudence s’impose pour les langues. Dans son annonce de mars sur Samsung Browser, Samsung réservait alors certaines fonctions d’IA à la Corée du Sud et aux États-Unis. Ce précédent ne fixe pas leur disponibilité future en France. Voir une commande dans une version de travail ne garantit ni sa traduction ni son activation sur un compte français.

Pour l’instant, cette découverte donne donc une raison de surveiller One UI 9.5 si vous utilisez votre Galaxy sur grand écran. Elle ne justifie pas d’installer un fichier d’application inconnu. Attendez une distribution officielle et les conditions propres à votre appareil : l’interface complète, les fonctions accessibles et les éventuels coûts devront être examinés ensemble.