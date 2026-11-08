One UI 9.5 : Samsung Health change peu sur ces premières images

Deux captures attribuées à un Galaxy S26 Ultra comparent Samsung Health sous One UI 9 et 9.5. L’apparence reste proche, mais ces images ne racontent pas toute la mise à jour.

Il ne faut pas forcément attendre un grand changement visuel de chaque passage à une nouvelle version de One UI. Deux captures de Samsung Health, présentées sous One UI 9 et One UI 9.5 sur un Galaxy S26 Ultra, montrent une interface encore très proche. Les cartes colorées et les formes arrondies restent reconnaissables : sur cet écran précis, la continuité domine.

Les images ont été partagées le 6 novembre par Ice Universe sur Weibo, puis relayées par Gizchina le 7 novembre. La version One UI 9 figure à gauche, la 9.5 à droite. Il s’agit d’un aperçu limité à une application, pas d’une présentation officielle et complète du prochain système.

Captures en anglais partagées par Ice Universe sur Weibo, relayées par Gizchina : One UI 9 à gauche, One UI 9.5 à droite.

Les cartes du sommeil changent de dessin

La page consacrée au sommeil montre des différences visibles : la lune et l’étoile occupent moins de place à droite, dans de petits médaillons, tandis que les cartes gardent leur teinte violette et leurs angles arrondis. La barre de navigation conserve les accès Home, Together et Fitness. Le contenu affiché plus bas diffère aussi, avec une carte consacrée à l’apnée du sommeil à droite ; cela ne prouve pas que cette fonction vient d’être ajoutée, car le compte, les appareils associés et les réglages ne sont pas documentés.

Ce rapprochement intéressera surtout les utilisateurs qui veulent conserver leurs repères. À partir de ces vues, rien ne permet d’annoncer une réorganisation spectaculaire de l’écran montré. Mais une apparence voisine ne dit pas si d’autres pages, menus ou fonctions ont évolué : un écran comparable n’est pas une application entièrement comparée.

Cette proximité ne contredit pas l’apparition du journal personnel Mindful note dans une version préliminaire de Health : les deux informations ne portent pas sur le même écran. Il faut séparer les changements d’habillage des fonctions ajoutées. Une nouvelle possibilité peut se trouver dans un menu ou un parcours absent de ces captures. Inversement, une couleur ou un arrondi différent ne démontre pas à lui seul l’arrivée d’un nouvel outil. C’est pourquoi ces images ne remplacent pas la description d’une fonction et de ses conditions d’accès.

Ces captures ne disent rien de l’autonomie ou de la stabilité

Les numéros de build ne sont pas précisés. On ne dispose donc pas d’un protocole permettant de comparer deux installations parfaitement identifiées. Aucune mesure de fluidité, de consommation ou de stabilité n’accompagne ces deux écrans. On ne peut pas en déduire que One UI 9.5 fonctionne mieux, moins bien ou exactement comme One UI 9.

Pour décider d’installer une mise à jour sur son propre Galaxy, les informations utiles restent sa disponibilité pour le modèle concerné et les changements décrits dans son journal de version. Ces premières vues apportent un repère plus modeste : Samsung Health semble conserver son identité sur l’écran présenté. Elles ne permettent ni de juger toute la surcouche, ni d’annoncer à elles seules la version qui arrivera sur les appareils français.