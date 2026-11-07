One UI 9.5 : Samsung prépare un journal personnel dans votre Galaxy

Samsung Health pourrait bientôt servir à raconter sa journée, pas seulement à compter les pas. Une version préliminaire liée à One UI 9.5 fait apparaître Mindful note : un journal pour écrire librement, répondre à des questions et programmer des rappels. La fonction n’a pas encore de date de disponibilité française annoncée.

Écrire librement, ou partir d’une question

Dans les captures examinées par SamMobile, l’entrée se trouve dans la rubrique Mindfulness de Samsung Health. On peut commencer une note vide ou choisir un thème de réflexion. Quatre familles de questions sont visibles : soi-même, les relations, le travail et les objectifs, ainsi que des situations hypothétiques.

Ce choix répond à deux usages : conserver un souvenir lorsqu’on sait quoi raconter, ou se laisser guider quand la page blanche bloque. Les rappels permettent de retrouver régulièrement la rubrique. L’intérêt est donc moins d’écrire beaucoup que de disposer d’un point d’entrée déjà intégré à l’application Santé.

Les images ne démontrent en revanche ni analyse automatique des émotions ni recommandation thérapeutique. Un carnet personnel dans Health ne devient pas un suivi médical du seul fait de son emplacement.

Ce qui change dans l’application

La nouvelle rubrique s’accompagne d’une réorganisation de l’interface : quatre boutons circulaires remplacent trois grands boutons rectangulaires. Certaines cartes adoptent également des fonds plus discrets et des illustrations réduites. L’ajout principal reste la possibilité de consigner ses pensées, au-delà du changement de présentation.

Pour une personne qui consulte déjà régulièrement son activité, retrouver son journal au même endroit pourrait éviter une application supplémentaire. Aucune liaison automatique entre le contenu des notes, le sommeil et un score de santé n’est toutefois établie dans cette version préliminaire.

La confidentialité et les langues restent à préciser

Samsung n’a pas encore détaillé la date de sortie de Mindful note, les langues proposées ou la liste des appareils compatibles. Une fonction observée dans une version en préparation peut changer avant son lancement et ne pas arriver sur tous les modèles simultanément.

Il manque aussi des informations concrètes sur la synchronisation, l’exportation et les protections propres à ces notes. Pour un carnet susceptible de contenir des éléments intimes, ces conditions compteront autant que le confort d’écriture.

En attendant, les utilisateurs de Health confrontés à un historique de pas affiché à zéro doivent distinguer ce problème de la future fonction : l’arrivée d’un journal n’est pas l’annonce d’un correctif pour les anciennes données.