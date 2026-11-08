One UI 9.5 : Samsung revoit l’alarme du coucher et les commandes de l’Horloge

Les captures de la future application Horloge rapprochent le coucher du réveil et certaines commandes du pouce. Ce qui change réellement sur les écrans montrés.

L’heure du réveil ne sera plus la seule à attirer le regard dans l’application Horloge de Samsung. Les premières captures de One UI 9.5 montrent une carte qui accorde autant de place au coucher qu’au lever, ainsi que des commandes plus faciles à atteindre d’une seule main. Il s’agit d’un aperçu du logiciel en préparation, pas d’une mise à jour déjà annoncée pour les Galaxy français.

Les images partagées par SamMobile le 6 novembre permettent de séparer une retouche d’affichage d’une nouvelle fonction. Samsung ne montre pas ici un réveil qui analyserait mieux le sommeil : le changement porte d’abord sur la façon de présenter et de manipuler les réglages existants.

Le coucher prend la même place que le réveil

Dans la carte de l’alarme de sommeil, les deux horaires sont désormais disposés côte à côte. Chacun est accompagné de son symbole, lune pour le coucher et soleil pour le réveil. L’horaire du soir cesse ainsi d’être une petite indication placée au-dessus de l’heure du matin.

Les deux extrémités de la nuit se lisent d’un coup d’œil. C’est la différence utile pour celui qui modifie son réveil sans vouloir perdre de vue l’heure à laquelle il comptait se coucher. Cette présentation ne prouve en revanche aucun changement dans le déclenchement de l’alarme, les jours de répétition ou le calcul du sommeil : les captures ne documentent pas de nouveau mécanisme.

La recherche descend dans l’écran

Autre évolution signalée par SamMobile : la recherche se rapproche du bas de l’écran pour faciliter l’usage à une main. Dans la vue du globe de l’Horloge mondiale, la comparaison publiée par SammyGuru place les commandes de recherche et de position actuelle en bas à droite, sous la forme de boutons flottants, au lieu de les laisser dans l’angle supérieur.

Sur un grand écran, l’intérêt tient au geste : le pouce a moins de distance à parcourir pour chercher une ville ou retrouver sa position. L’application conserve ses quatre rubriques principales : Alarme, Horloge mondiale, Chronomètre et Minuteur. Il ne faut donc pas s’attendre à réapprendre toute son organisation.

Des captures ne donnent pas accès à la version de test

La publication ne fournit ni calendrier français, ni procédure d’installation publique de cette nouvelle Horloge. Comme pour le premier build One UI 9.5 repéré sur le Galaxy S26 Ultra, voir le logiciel évoluer pendant les tests ne signifie pas que son programme bêta est ouvert à tous.

Voir les captures comparatives publiées par SamMobile.