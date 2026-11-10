One UI 9.5 : votre Galaxy pourrait retirer les « euh » de vos messages dictés

Dicter un message permet de laisser le clavier de côté, mais oblige souvent à supprimer les hésitations après coup. Samsung prépare une autre approche : une fonction repérée dans une version de test de son clavier doit retirer les mots parasites et les hésitations avant d’afficher le texte. Elle pourrait accompagner One UI 9.5.

Il s’agit d’un développement observé dans une version interne, pas d’une option déjà distribuée à tous les Galaxy. Samsung n’a encore confirmé ni les appareils concernés, ni les langues prises en charge, ni une date d’accès en France.

Parler d’abord, récupérer le texte ensuite

La description de la fonction explique qu’elle nettoie notamment les hésitations et que le texte apparaît une fois la prise de parole terminée. La découverte de SamMobile est détaillée dans ce compte rendu consacré à la nouvelle dictée du clavier Samsung.

Le fonctionnement diffère donc d’une transcription qui déroule les mots à mesure qu’ils sont prononcés. Le téléphone attend la fin de l’intervention pour produire une version écrite. Cette différence est importante pour ceux qui surveillent habituellement chaque mot pendant qu’ils parlent : l’absence de texte immédiat ferait partie du principe de cette fonction.

Son intérêt potentiel se situe dans les messages dictés naturellement, avec une phrase commencée, une pause ou un « euh ». L’objectif annoncé est de réduire le nettoyage manuel, pas de demander à l’utilisateur de parler comme s’il lisait un texte déjà rédigé.

Une évolution du clavier Samsung, pas de toutes les dictées Android

Dans la version décrite, une icône Galaxy AI remplace celle du microphone en bas à gauche du clavier. La source évoque également un accès par le bouton latéral sur les Galaxy compatibles. Ce sont des éléments du prototype : ils ne permettent pas de donner aujourd’hui une procédure d’activation valable sur un Galaxy français.

Autre limite à garder en tête : la fonction appartient au clavier Samsung. Elle ne signifie pas que Gboard recevra cette amélioration sur le même téléphone. Le clavier utilisé et le système installé sont deux éléments à distinguer lorsqu’on cherche une nouveauté de saisie.

Le principe rappelle les outils de dictée retravaillée développés ailleurs sur Android. Mais une ressemblance ne garantit ni les mêmes résultats ni les mêmes langues. Aucun essai comparatif ne permet ici d’affirmer que Samsung ferait mieux que Google.

Nettoyer un message ne dispense pas de le relire

Une dictée plus propre serait utile pour préparer une réponse sans retaper chaque hésitation. Elle ne prouve pas pour autant que les noms propres, les adresses, les nombres ou les formulations ambiguës seront toujours transcrits correctement.

Avant d’envoyer un rendez-vous, un montant ou une consigne, la vérification du texte demeure donc le bon réflexe. C’est particulièrement important lorsqu’un outil transforme la parole plutôt que de simplement afficher une transcription brute. Les captures disponibles n’établissent ni un taux d’erreur ni un gain de temps mesuré.

Le français reste la question décisive

Pour le public français, la promesse ne deviendra concrète qu’avec une confirmation des langues, des modèles et des conditions d’accès. L’existence d’une version interne ne suffit pas à annoncer qu’une prochaine bêta française intégrera nécessairement cette dictée.

Pour distinguer cette piste d’un programme déjà ouvert, consultez aussi les conditions d’accès à la bêta One UI 9.5. Il faudra notamment vérifier si le nettoyage conserve correctement les négations et les formulations familières en français. En attendant ces précisions, inutile de modifier le clavier de son téléphone dans l’espoir de faire apparaître un réglage qui n’a pas encore été lancé publiquement.