One UI 9.5 : deux nouveaux raccourcis pour traduire vos messages et aller à l’essentiel

Une capture montre des commandes pour raccourcir un texte et le traduire. Le changement concerne l’accès aux outils, sans démonstration de leurs résultats.

Un message interminable à raccourcir, puis une réponse à envoyer dans une autre langue : le clavier Samsung prépare des accès directs à ces deux tâches. Une capture associée à One UI 9.5 montre de nouvelles commandes dans son menu d’intelligence artificielle. L’intérêt serait de retravailler le texte au moment de l’écrire, sans changer d’outil.

La nouveauté reste en préparation. SamMobile a présenté la capture le 9 novembre, en l’attribuant à The Cipher Project sur Telegram. Samsung n’a pas annoncé leur distribution française.

Raccourcir et traduire depuis le même menu

La capture fait apparaître deux entrées que l’on peut traduire par « Raccourcir » et « Traduire ». Ces termes décrivent les commandes montrées en anglais ; ils ne constituent pas des intitulés français officiels déjà confirmés.

La première correspond à une intention précise : réduire un texte plutôt que simplement lui donner un ton plus formel ou plus décontracté. Un long message expliquant une demande pourrait devenir plus facile à parcourir, à condition de conserver la date, le montant ou la condition qui lui donne son sens.

La seconde rapproche la traduction de la zone de saisie. Pour quelqu’un qui échange avec un hébergement à l’étranger ou un correspondant non francophone, l’enjeu est de préparer une réponse compréhensible depuis le clavier. La capture ne permet cependant pas de mesurer le nombre de gestes économisés.

La traduction existait déjà sur les Galaxy

Il serait trompeur d’en conclure que les utilisateurs Samsung attendaient One UI 9.5 pour traduire leurs messages. La documentation de Samsung sur l’assistance à la rédaction décrit déjà la traduction de conversations, les changements de style et la correction de l’orthographe ou de la grammaire.

Le fait nouveau porte ici sur les commandes visibles et leur organisation dans le clavier. Une fonction existante peut gagner en intérêt si son accès devient plus évident ; cela ne signifie pas que son moteur a progressé ou qu’elle fonctionne désormais partout.

Samsung précise aussi, pour ses outils actuels, que les instructions peuvent varier selon la messagerie. Il faudra donc regarder la fonction livrée sur chaque appareil avant de promettre un comportement identique dans tous les champs de texte.

Le détail à vérifier : ce que le texte raccourci a gardé

Aucun exemple avant-après n’accompagne cette découverte. Elle ne démontre ni la fidélité de la reformulation ni la qualité d’une traduction en français. Pour juger le raccourcissement, le bon test ne sera pas seulement de compter les lignes supprimées.

Prenons une consigne : « Je peux venir vendredi si le rendez-vous de jeudi est annulé. » Retirer la condition change l’engagement. De même, transformer une demande de remboursement en simple demande d’information rendrait un message plus court, mais moins utile. Relire les noms, les chiffres, les négations et les conditions restera nécessaire avant l’envoi.

Cette vérification vaut aussi pour une traduction : un texte fluide peut sembler convaincant tout en modifiant un détail important. Le clavier doit aider à formuler l’intention, pas décider à la place de son auteur.

Pour l’instant, ni les appareils retenus, ni les langues de ces commandes, ni leur date d’arrivée en France ne sont établis. Comme pour les nouveaux raccourcis Bixby repérés dans One UI 9.5, la préversion indique une direction ; il faudra la version distribuée pour connaître les conditions réelles d’utilisation.