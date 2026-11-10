One UI 9.5 : Bixby prépare deux raccourcis pour vos photos et vos PDF

Photographier quelque chose pour poser une question, ou transmettre un PDF à Bixby depuis l’écran d’accueil : Samsung travaille sur des widgets qui raccourcissent ces deux parcours. Les changements ont été observés dans une version préparatoire de One UI 9.5, pas dans une mise à jour française disponible aujourd’hui.

Dans sa découverte publiée le 10 novembre à 6 h 47, SamMobile montre les widgets en thème clair et sombre. L’évolution concerne autant les commandes accessibles que leur présentation.

La caméra arrive dans deux widgets, les fichiers dans le plus grand

Les formats 2 × 2 et 4 × 2 observés reçoivent un raccourci vers l’appareil photo. Il permet de prendre une image pour interroger l’assistant sur son contenu. L’ancienne icône de clavier cède également sa place à une zone de texte.

Le widget 4 × 2 ajoute, lui, un accès aux fichiers enregistrés sur le téléphone. C’est le changement qui intéressera notamment ceux qui veulent soumettre un long document à l’assistant, pour le questionner ou en obtenir une synthèse.

Un widget 4 × 2 occupe plus de place qu’un 2 × 2. Dans cette version, cet espace supplémentaire apporte donc une commande précise ; il ne sert pas seulement à agrandir la même interface. Le choix dépendra du type de demande que vous faites le plus souvent.

Ce que le raccourci change vraiment

Il rapproche le document de la question. Au lieu de commencer par chercher comment joindre un fichier dans l’assistant, le point d’entrée devient visible sur l’accueil. Cela décrit un gain d’accès, pas une preuve que Bixby comprend mieux chaque photo ou chaque PDF.

La découverte ne fournit pas de comparaison de précision, de limite de pages ni de mesure du temps nécessaire pour traiter un fichier. Il serait donc prématuré d’en déduire qu’un document de n’importe quelle taille sera accepté ou correctement résumé.

Pour une notice ou un dossier comprenant des chiffres, l’information utile restera le passage exact du document. Une synthèse ne doit pas faire disparaître la condition, l’unité ou l’exception qui change le sens du texte.

En France, Bixby existe déjà ; ces widgets restent en préparation

Samsung confirme la prise en charge du français par Bixby, tout en précisant que les fonctions varient selon le pays, la langue et l’appareil. Cette prise en charge générale ne confirme pas celle des nouveaux raccourcis.

L’assistance française indique qu’un compte Samsung et une connexion Wi-Fi ou mobile sont nécessaires pour utiliser l’assistant. Vous pouvez l’ouvrir depuis le dossier Samsung, ou par Paramètres → Applications → Bixby → Ouvrir, selon votre appareil.

La configuration actuelle peut aussi associer Bixby à un appui long sur la touche latérale. Aucun de ces réglages n’installe pour autant la version préparatoire présentée par SamMobile : il manque encore une annonce de disponibilité et de compatibilité pour ces widgets.

Photo : Max Jambor / SamMobile. Bixby sous One UI 9 ; les nouveaux widgets One UI 9.5 sont décrits dans l’article.