One UI 9.5 : trois changements se précisent dans le Calendrier de votre Galaxy

Samsung prépare une évolution de son Calendrier avec One UI 9.5 : la recherche descend en bas de l’écran, des raccourcis apparaissent parmi ses résultats et le menu rassemble plusieurs commandes. Ces changements ont été observés dans une préversion, pas dans une mise à jour déjà proposée à tous les Galaxy en France.
Une loupe plus accessible sur les grands écrans
Dans l’application essayée par SamMobile le 5 novembre, le bouton de recherche quitte le haut de l’écran pour rejoindre le coin inférieur droit. Il se place à côté de la barre d’ajout d’un événement, désormais plus étroite.
Pour retrouver un rendez-vous en tenant le téléphone d’une main, ce déplacement évite d’aller chercher une commande dans l’angle supérieur. C’est le geste d’accès qui change ; il ne faut pas en déduire une recherche plus rapide ou plus intelligente.
Des événements mis en avant et un menu regroupé
Le deuxième changement concerne l’écran de recherche : une rubrique d’événements clés affiche des pastilles au-dessus des filtres de couleur et de calendrier.
Enfin, le menu latéral réunit Synchroniser maintenant, Corbeille et Paramètres au-dessus des comptes et des calendriers. Ces commandes étaient auparavant réparties entre le haut et le bas du panneau. Les captures d’origine, consultables dans le lien ci-dessus, montrent ces trois évolutions.
Quand les retrouver sur votre Galaxy ?
Samsung n’a pas annoncé de date pour cette interface. Elle peut encore évoluer pendant le développement. L’absence de la nouvelle loupe sur votre téléphone ne permet donc pas de conclure à un problème de compte ou de mise à jour.
Une application en préversion et un programme bêta ouvert aux utilisateurs sont deux étapes différentes. Notre guide explique comment vérifier si votre Galaxy a réellement accès à la bêta One UI 9.5.
Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.