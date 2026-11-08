La préversion du Calendrier One UI 9.5 déplace la recherche en bas et réorganise le menu. Voici les changements visibles et leur disponibilité.

One UI 9.5 : trois changements se précisent dans le Calendrier de votre Galaxy

Samsung prépare une évolution de son Calendrier avec One UI 9.5 : la recherche descend en bas de l’écran, des raccourcis apparaissent parmi ses résultats et le menu rassemble plusieurs commandes. Ces changements ont été observés dans une préversion, pas dans une mise à jour déjà proposée à tous les Galaxy en France.

Une loupe plus accessible sur les grands écrans

Dans l’application essayée par SamMobile le 5 novembre, le bouton de recherche quitte le haut de l’écran pour rejoindre le coin inférieur droit. Il se place à côté de la barre d’ajout d’un événement, désormais plus étroite.

Pour retrouver un rendez-vous en tenant le téléphone d’une main, ce déplacement évite d’aller chercher une commande dans l’angle supérieur. C’est le geste d’accès qui change ; il ne faut pas en déduire une recherche plus rapide ou plus intelligente.

Des événements mis en avant et un menu regroupé

Le deuxième changement concerne l’écran de recherche : une rubrique d’événements clés affiche des pastilles au-dessus des filtres de couleur et de calendrier.

Enfin, le menu latéral réunit Synchroniser maintenant, Corbeille et Paramètres au-dessus des comptes et des calendriers. Ces commandes étaient auparavant réparties entre le haut et le bas du panneau. Les captures d’origine, consultables dans le lien ci-dessus, montrent ces trois évolutions.

Quand les retrouver sur votre Galaxy ?

Samsung n’a pas annoncé de date pour cette interface. Elle peut encore évoluer pendant le développement. L’absence de la nouvelle loupe sur votre téléphone ne permet donc pas de conclure à un problème de compte ou de mise à jour.

Une application en préversion et un programme bêta ouvert aux utilisateurs sont deux étapes différentes. Notre guide explique comment vérifier si votre Galaxy a réellement accès à la bêta One UI 9.5.