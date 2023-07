Nouvelle édition de la “Pixel War” : un événement iconique de Reddit à ne pas manquer le 20 juillet

Après plus d’un an d’attente et suite à une première édition mémorable en 2017, puis une deuxième en 2022, la “Pixel War”, événement phare de Reddit, est de retour ce 20 juillet. De quoi raviver le souvenir des combats épiques entre internautes du monde entier.

L’édition 2022 avait mis le feu aux poudres, opposant les internautes français aux américains dans un bras de fer numérique inédit. Cette année, nul doute que la guerre des pixels sera tout aussi intense. Sur leur compte Twitter, Reddit n’a pas manqué de souligner l’événement avec une pointe d’humour : “Mieux vaut tard que jamais”.

Pour rappel, le principe de la Pixel War est simple mais addictif. Les internautes se voient offrir un espace vide de 4 millions de pixels (un carré de 2000 x 2000 pixels) et sont invités à le remplir avec leurs couleurs, formes, logos ou drapeaux. Chaque participant peut colorier un pixel unique toutes les cinq minutes, en choisissant parmi une palette de 32 couleurs.

En 2022, cet événement avait dépassé les frontières de Reddit pour devenir un véritable phénomène internet, mobilisant de nombreux streameurs. Parmi eux, Kameto avait su mobiliser sa communauté autour d’un projet d’envergure : la création d’un gigantesque drapeau français virtuel, rendant hommage à des symboles nationaux comme Zinedine Zidane, l’Arc de Triomphe ou encore Thomas Pesquet. D’autres streameurs, tels qu’Etoiles, Squeezie, Zerator, Amine, Inoxtag et Antoine Daniel s’étaient également prêtés au jeu.

Si l’écart entre la première et la deuxième édition était de quatre ans, les amateurs de cette guerre des pixels ne devront cette fois attendre qu’un peu plus d’un an pour renouer avec le plaisir de ce jeu créatif et compétitif. Lancée le vendredi 1er avril 2022, la dernière édition s’était conclue le lundi 4 avril. Quelle sera l’issue de cette nouvelle édition ? Rendez-vous le 20 juillet pour le découvrir !