NE AFFAIRE EN OR! Google Pixel 7 à -15% : Plus qu’un Smartphone, une révolution technologique à 549€ seulement sur Fnac

Caractéristiques du Google Pixel 7 6.3″ 5G Double SIM 128 Go Neige

Le Google Pixel 7 est un véritable chef-d’œuvre technologique. Il arbore un magnifique écran OLED FHD+ de 6,3 pouces d’une résolution de 1080 x 2400 et jusqu’à 416 ppp, assurant des couleurs éclatantes et une netteté inégalée. Grâce à son format 20:9 et à sa luminosité maximale de 1 400 nits, préparez-vous à une expérience visuelle incomparable.

Doté d’un processeur Google Tensor G2 ultra-rapide et d’une mémoire de 8 Go, il offre des performances haut de gamme pour tous vos besoins numériques. Et avec une capacité de stockage de 128 Go, vous aurez amplement d’espace pour vos photos, vidéos, applications et plus encore.

Côté photographie, le Pixel 7 est équipé d’un appareil photo avant de 10,8 Mpx et d’un appareil photo arrière de 50 Mpx, vous permettant de capturer chaque moment avec une clarté époustouflante. Ajoutez à cela la vidéo 4K à 30 FPS et 60 FPS, et vous obtenez un appareil véritablement polyvalent.

Quant à l’autonomie, le Pixel 7 se distingue avec une batterie qui peut durer jusqu’à 72 heures en mode économie d’énergie. Il est également compatible avec la recharge sans fil rapide et possède une multitude de fonctionnalités de sécurité, notamment la protection contre l’hameçonnage et les logiciels malveillants.

Et cerise sur le gâteau? Le Google Pixel 7 est équipé de la 5G, du Wifi 802.11 ax 6E, et il fonctionne sous Android 13. Le futur de la technologie est déjà là!

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.