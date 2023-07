Thierry Breton secoue le monde des réseaux sociaux ! Éradiquer la haine ou être coupés !”

Thierry Breton, le commissaire européen, vient de lâcher une véritable bombe sur le paysage numérique mondial. Dans une annonce retentissante, il a déclaré que les réseaux sociaux seront désormais tenus d’effacer immédiatement tous les “contenus haineux ou qui appellent à la révolte” sous peine de voir leur service interdit sur le territoire européen à partir du 25 août. Une initiative ambitieuse, sans précédent, mais est-ce réaliste ?

💻 VERS LA FIN DES RÉSEAUX SOCIAUX L’annonce est martiale ce lundi matin sur France Info. Le commissaire européen Thierry Breton annonce que, dès le 25 août, avant la rentrée, les réseaux sociaux seront forcés d’effacer immédiatement «les contenus qui appellent à la révolte». pic.twitter.com/nJaCFAU1R0 — Contre Attaque ⏚ (@ContreAttaque_) July 10, 2023

Les avantages : Un internet plus sûr

L’intention derrière cette démarche est claire : rendre Internet plus sûr et plus accueillant pour tous. Il est indéniable que les plateformes de médias sociaux sont souvent utilisées comme des amplificateurs de discours de haine et de messages incitant à la violence. Cette nouvelle réglementation pourrait contribuer à changer cela, en réduisant la quantité de contenu haineux et violent accessible en ligne.

De plus, cette mesure pourrait encourager une forme d’auto-régulation parmi les utilisateurs. Ceux qui savent que leurs messages haineux seront immédiatement supprimés pourraient être moins enclins à les publier en premier lieu. De même, les plateformes elles-mêmes pourraient être incitées à améliorer leurs politiques et leurs mécanismes de modération.

Les inconvénients : Des défis logistiques et éthiques

Toutefois, cette réglementation soulève plusieurs questions. L’une des principales concerne la faisabilité de cette initiative. Le volume de contenu généré chaque minute sur les réseaux sociaux est colossal. Peut-on vraiment s’attendre à ce que chaque message haineux ou incitant à la violence soit supprimé instantanément ?

De plus, l’interprétation de ce qui constitue un “contenu haineux” ou un appel à la révolte peut varier considérablement. Il pourrait y avoir des cas où des messages valides, bien que controversés, sont supprimés par excès de prudence, ce qui pourrait étouffer la liberté d’expression.

Enfin, il existe un risque réel que cette mesure crée un précédent pour une censure plus large sur Internet. Si l’UE peut forcer les réseaux sociaux à supprimer certains types de contenu, qui peut dire jusqu’où cette autorité pourrait être étendue à l’avenir ?

À l’instant sur France Info, le commissaire européen Thierry Breton vient de menacer de « couper les réseaux sociaux » dans l’UE à partir du 25 août prochain, jour d’application de la censure européenne (règlement DSA) ! Tyrannie européiste ! Folie à détruire au plus vite ! — Florian Philippot (@f_philippot) July 10, 2023

L’homme derrière le marteau : Thierry Breton

Breton, l’homme qui a brandi le marteau, est un habitué des déclarations audacieuses. Son expérience antérieure en tant que PDG de grandes entreprises telles que France Telecom et Atos, ainsi que son rôle actuel de commissaire européen, lui ont certainement donné une connaissance approfondie de la dynamique entre les grandes entreprises technologiques et la réglementation. Cependant, il reste à voir si sa dernière proposition est une étape vers un Internet plus sûr ou un pas de trop vers la censure.

En somme, la proposition de Breton pourrait marquer un tournant pour les réseaux sociaux et leurs utilisateurs. Les défis à relever sont nombreux, mais les récompenses potentielles, si elles sont réalisées, pourraient changer la donne. Toutefois, il sera essentiel de surveiller attentivement l’impact de cette mesure sur la liberté d’expression et la capacité des réseaux sociaux à respecter ces nouvelles régulations.

Cet été sera chaud, non seulement à cause des températures estivales, mais aussi des débats ardents qu’entraînera certainement l’annonce de Breton. Restez connectés pour plus d’actualités sur cette initiative historique qui secoue déjà le monde des réseaux sociaux.

