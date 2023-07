Soyez un VIP avec Strava! Obtenez 20% de réduction sur votre abonnement annuel – Offre à ne pas manquer!

C’est le moment de passer à la vitesse supérieure! Pour un temps limité, Strava offre un incroyable 20% de réduction sur son abonnement annuel, vous permettant de profiter de toutes les fonctionnalités premium de la plateforme pour seulement 47,99€ par an!

Pourquoi opter pour l’abonnement Strava Premium ?

Strava, bien plus qu’une simple application de fitness, est une plateforme communautaire qui vous motive à aller plus loin, plus vite, plus fort. L’abonnement Premium vous offre un éventail de fonctionnalités impressionnantes :

Entraînement Accéléré : Suivez votre progression avec des données de fréquence cardiaque, une analyse de l’allure et bien plus encore.

Et pour couronner le tout, avec Strava Premium, vous avez accès à des partenariats exclusifs comme Recover Athletics et le tout nouveau FATMAP!

Comment bénéficier de la réduction de 20%?

C’est simple! Souscrivez à l’abonnement annuel à 59,99€ et appliquez le code promotionnel pour bénéficier de la réduction de 20%. Le montant total de l’abonnement après réduction sera de 47,99€ pour l’année entière!

Profitez de cette offre exceptionnelle!

Il est temps d’aller au-delà de vos limites et de repousser vos records avec Strava Premium. Cette offre à durée limitée est l’occasion parfaite pour devenir un VIP de l’activité physique et de la santé. Alors, pourquoi attendre? Saisissez cette occasion en or et rejoignez la communauté Strava Premium aujourd’hui!

Rappelons que ces offres ne durent pas toujours et que ce serait dommage de passer à côté de cette opportunité exceptionnelle. Prenez la route vers de nouvelles aventures avec Strava Premium maintenant!

