La vérité Sur GTA 6 : Qui jouera le rôle de la première héroïne du jeu ?

Rumeurs et Spéculations autour de GTA 6

Les joueurs sont souvent de véritables Sherlock Holmes en herbe. Leur flair pour la déduction les conduit parfois à prédire les mouvements des développeurs avec une précision étonnante. Cependant, leur intuition semble parfois défaillante.

Rockstar Games a officiellement parlé de Grand Theft Auto VI seulement après une grande fuite de données, et les développeurs n’ont admis que les informations qui ont circulé en ligne étaient véridiques et qu’une nouvelle partie de la série culte était en cours de développement. Depuis lors, le silence de Rockstar Games est total.

Lucia et Jason : le nouveau Bonnie et Clyde de GTA 6 ?

Depuis un certain temps, on parle de deux personnages principaux dans GTA 6 : Lucia, la première femme jouable dans l’histoire de la série, et Jason. Leur destin semble fortement inspiré par le célèbre couple criminel Bonnie et Clyde. Les rumeurs ont atteint un niveau tel que certains sont parvenus à dénicher des informations suggérant la possibilité d’une romance entre ces deux personnages. Cette fonctionnalité serait présente principalement entre Lucia et Jason, mais serait également accessible avec d’autres personnages secondaires. Leur relation serait toutefois optionnelle et entièrement à la discrétion du joueur. La présence de Lucia et Jason est désormais confirmée par de nombreuses sources de confiance, ce qui nous permet d’affirmer avec certitude cette information.

Le mystère autour de Lucia, qui l’incarnera dans GTA 6 ?

Les joueurs ont spéculé sur l’actrice qui pourrait incarner Lucia, et beaucoup ont supposé qu’il s’agissait de Leslie Lluvet. Cette actrice cubaine n’a pas encore eu une carrière cinématographique remarquable, n’ayant participé qu’à des films tels que It’s Dark Here, Kimi Kabuki, Crackula Goes to Hollywood et le récent succès de Netflix, Matka. Pourquoi alors penser que Lluvet pourrait endosser un rôle si important ?

Lluvet a réussi à conquérir le cœur des joueurs en incarnant Zenia Zayas dans Far Cry 6. Elle a donc une certaine expérience dans ce domaine, ayant joué un rôle clé dans une production majeure. De plus, elle ressemble beaucoup au personnage principal de GTA VI, Lucia, et est également originaire d’Amérique du Sud. Ces éléments ont suffi pour que les joueurs prennent pour acquis la présence de Lluvet dans GTA 6, inondant constamment l’actrice de messages directs (DM).

Le démenti de Leslie Lluvet

Face à l’avalanche de messages des joueurs présumant qu’elle allait incarner Lucia dans #GTA6, Leslie Lluvet a finalement répondu à la communauté ! L’actrice derrière Zenya dans Far Cry 6 a coupé court à la rumeur sur sa potentielle implication dans le prochain jeu de Rockstar pic.twitter.com/OqulLUCdkD — MGG (@MGG_France) July 4, 2023



Cependant, face à ces spéculations incessantes, Leslie Lluvet a finalement pris la parole. Via Instagram Story, elle a déclaré : “Je suis submergée de messages à propos du nouveau jeu Grand Theft Auto. Écoutez tous, je ne suis pas Lucia. Je suis Zenia de Far Cry 6. S’il vous plaît, arrêtez de m’envoyer des messages.”

Après une telle déclaration, la participation de Leslie Lluvet au prochain jeu de Rockstar Games semble improbable. Cette fois, les joueurs ont semble-t-il fait fausse route avec leurs suppositions. Pour trouver toutes les informations sur Grand Theft Auto VI révélées jusqu’à présent (et il y en a eu beaucoup), n’hésitez pas à consulter ici. Qu’attendez-vous du prochain hit de Rockstar ? Sera-t-il meilleur que GTA 5 et se révélera-t-il être une production plus révolutionnaire que Red Dead Redemption 2 ?

