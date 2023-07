Les 10 jeux vidéo les plus coûteux de l’histoire – Préparez-vous à être surpris !

Envisagez-vous le monde des jeux vidéo comme un univers de divertissement économique? Il est temps de reconsidérer ! L’industrie du jeu vidéo a produit de nombreuses merveilles qui ont suscité l’admiration des joueurs et de l’industrie du divertissement. Nous entendons souvent parler des nouveaux titres qui battent des records de popularité. Cependant, peu est dit sur les coûts que les développeurs ont dû assumer pour créer ces chefs-d’œuvre. Dans cet article, nous nous pencherons sur les dix productions les plus coûteuses de l’histoire du jeu vidéo.

Remarque : Nous nous concentrerons exclusivement sur les coûts de production et ignorerons les dépenses liées au marketing. Nous suivrons les projets qui ont englouti d’énormes budgets tout en offrant des expériences inoubliables à des millions de joueurs à travers le monde. Préparez-vous à quelques surprises !

10. Defiance – Environ 70 millions d’euros

L’ouverture de notre liste est le jeu “Defiance”, une production du studio Trion World qui a englouti un budget de près de 70 millions d’euros. Defiance est un MMO lié à une série télévisée du même nom, dont l’action se déroule dans un futur post-apocalyptique où la Terre a été envahie par des extraterrestres. Malgré une proposition intéressante, le jeu n’a pas réussi à captiver les joueurs et a reçu des critiques mitigées, passant au modèle free-to-play un peu plus d’un an après sa sortie.

9. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – Environ 70 millions d’euros

À la neuvième place, nous trouvons “Metal Gear Solid V: The Phantom Pain”, une production du légendaire Hideo Kojima et de son équipe chez Konami. Le budget était également d’environ 70 millions d’euros, bien mieux utilisés que pour Defiance. Le jeu se distingue par son coût de production élevé, mais aussi par sa qualité, son détail et son innovation, devenus la marque de fabrique de la série MGS.

8. Battlefield 4 – 87 millions d’euros

En huitième position, nous avons “Battlefield 4”. Ce shooter de guerre, créé par DICE et publié par Electronic Arts, a nécessité un budget de 87 millions d’euros. Battlefield 4 plonge les joueurs au cœur de batailles épiques, offrant une dynamique impressionnante et un mode multijoueur très complet.

7. Max Payne 3 – 91,5 millions d’euros

Le septième rang est occupé par “Max Payne 3”. Ce jeu d’action sombre, développé par Rockstar Games, a nécessité un budget de 91,5 millions d’euros. Max Payne 3 continue l’histoire du protagoniste, un ancien policier plongé dans un tourbillon d’intrigues sombres et de violence brutale.

6. Grand Theft Auto V – Environ 120 millions d’euros

Le sixième rang est occupé par “Grand Theft Auto V”. Cette production étonnante et intemporelle de Rockstar Games a nécessité un budget d’environ 120 millions d’euros. Grand Theft Auto V offre un monde ouvert massif à explorer, plein de détails, de divers lieux et d’éléments interactifs.

5. Destiny – Environ 122 millions d’euros

À la cinquième place, nous trouvons “Destiny”, une production de Bungie qui a englouti un budget d’environ 122 millions d’euros. Destiny se distingue par son mélange unique de tir à la première personne et d’éléments de jeu multijoueur en ligne.

4. Red Dead Redemption 2 – Environ 148,5 millions d’euros

“Red Dead Redemption 2” de Rockstar Games occupe la quatrième place. Cette production, la plus coûteuse à ce jour de Rockstar, a nécessité un budget d’environ 148,5 millions d’euros. Red Dead Redemption 2 transporte les joueurs dans les vastes étendues sauvages de l’Amérique de l’époque du Far West.

3. Cyberpunk 2077 – Environ 152 millions d’euros

Ouvrant le podium, nous avons une production polonaise. À la troisième place de la liste des jeux les plus coûteux de l’histoire, nous avons “Cyberpunk 2077”, qui a coûté à CD Projekt Red environ 152 millions d’euros. Le jeu offre une grande liberté d’exploration de la ville, de prise de décisions, d’accomplissement de missions et de façonnement du destin du personnage de V.

2. Star Wars: The Old Republic – 175 millions d’euros

La deuxième place revient à “Star Wars: The Old Republic” ! Ce MMO spectaculaire créé par BioWare et publié par Electronic Arts est situé dans une galaxie lointaine de Star Wars et nous promet une aventure épique.

1. Star Citizen – Environ 362,5 millions d’euros

Et en première position, nous avons “Star Citizen”. Cette production monumentale développée par Cloud Imperium Games a atteint un budget d’environ 362,5 millions d’euros. Star Citizen se distingue non seulement par ses coûts de production record, mais aussi par sa vision ambitieuse, son monde ouvert spatial et ses mécaniques avancées.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.