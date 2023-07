Il transforme un vieux iPhone en une fortune : assez pour s’offrir un appartement de luxe ou une Porsche de rêve !

En ces temps difficiles d’inflation, de taux d’intérêt élevés, de troubles sociaux et économiques, garantir l’avenir grâce à des investissements sûrs qui offrent un rendement satisfaisant et ne perdent pas de valeur est un choix judicieux. L’or a longtemps été considéré comme un tel investissement, mais il s’avère qu’un ancien iPhone pourrait être un choix encore meilleur. Il est désormais possible d’acheter un appartement avec la somme obtenue de la vente d’un premier modèle d’iPhone.

Le monde des investissements inattendus

Avant que les habitants de Varsovie, pour qui les appartements de moins de 20 000 € le m2 n’existent pas, ne s’expriment, je m’empresse de préciser que pour 760 000 €, on peut acheter sans problème un appartement dans la plupart des grandes villes de Pologne, et dans les plus petites villes, cette somme peut permettre de construire une maison. En ces temps difficiles et incertains, il s’avère que les meilleurs investissements sont ceux auxquels personne n’aurait pensé en étant sain d’esprit.

Un iPhone à 190 000 dollars qui défie toute concurrence

En juin, un iPhone scellé de 4 Go, une version plutôt rare car elle n’a été produite que pendant quelques mois, a été mis aux enchères. Il coûtait 499 $, mais les clients préféraient payer 100 $ de plus pour obtenir la version 8 Go, de sorte que la production de la version à capacité inférieure a rapidement cessé. La maison de vente aux enchères pensait que, avec un peu de chance, elle pourrait le vendre pour un maximum de 100 000 $. Ils ont estimé cela sur la base des enchères précédentes, dont celle de l’année dernière, où le premier iPhone a trouvé un acheteur pour plus de 30 000 $, ce qui semblait alors être une valeur astronomique, et celle de début d’année, où le premier iPhone en version 8 Go a été adjugé pour 63 000 $. Alors qu’il semblait que les limites de la folie avaient été fixées, et que les déchets électroniques (car c’est ce qu’est vraiment le premier iPhone, dont on ne peut plus se servir aujourd’hui) avaient cessé d’augmenter de prix, les spéculateurs, les investisseurs, ou simplement les gens qui ont trop d’argent, ont décidé de montrer que le ciel était la limite. Lors de la dernière enchère, le premier iPhone a été vendu pour 190 000 $.

Un investissement difficile à comprendre

C’est difficile à comprendre. Je ne vais même pas commencer à énumérer la liste des choses que l’on peut acheter avec une telle somme, car cela rend simplement triste. Je vais juste mentionner l’appartement du titre, car il stimule vraiment l’imagination. C’est un peu mieux qu’une Porsche 911 S de base, qui commence à 686 000 €.

Un pari sur l’avenir

Je suis vraiment jaloux de cette capacité à prévoir l’avenir. Il faut vraiment être un investisseur aguerri ou un voyant aux nerfs d’acier pour acheter le premier iPhone, ne pas l’ouvrir, surtout lorsque tout le monde en parlait, le garder pendant 15 ans et le revendre avec un énorme bénéfice. Certains disent que si un investissement doit être rentabilisé sur une aussi longue période, ce n’est pas le meilleur, mais d’un autre côté, l’achat d’un appartement avec l’argent d’un téléphone est impressionnant. Après tout, le premier iPhone ne pouvait se vanter de nombreuses fonctionnalités, et on ne pouvait certainement pas y habiter.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.