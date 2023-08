Nouvelle fonctionnalité Android : le transfert d’eSIM aussi facile qu’avec un iPhone !

Utilisez-vous toujours des cartes SIM traditionnelles ? Ce qui semblait essentiel il y a quelques années est désormais remplacé par une “carte numérique” offrant de nombreux avantages. Toutefois, le transfert de cette eSIM d’un smartphone Android à un autre a jusqu’ici été une tâche laborieuse. Mais Google est sur le point de changer la donne, s’inspirant de ce que propose déjà Apple.

Il fut un temps où la carte SIM physique était la norme. Mais à l’ère du numérique, l’eSIM, une carte sim “numérique”, offre une simplicité d’installation sans avoir à manipuler une puce physique. Toutefois, le transfert d’une eSIM d’un téléphone Android à un autre n’est pas aussi simple que de déplacer une carte SIM physique. Il nécessite souvent de contacter l’opérateur, que ce soit en personne ou via des applications dédiées. Mais cela pourrait bientôt changer.

Plus tôt cette année, lors du salon MWC, Google a annoncé travailler sur un mécanisme pour faciliter le transfert d’eSIM d’un smartphone à un autre. Ce mécanisme devrait être dévoilé cette année. Comment cela fonctionnera-t-il ? Les internautes qui explorent le code des applications Google et du système Android ont fourni quelques indices. Un utilisateur a partagé des captures d’écran montrant que tout repose sur un code QR. En scannant ce code avec le téléphone depuis lequel vous souhaitez transférer l’eSIM, le processus est quasi instantané.

First look –

Google has already announced & working on the capability of transferring your eSIMs. Initiate transfer on current device, scan the QR displayed on other device on which you want to transfer it. Once scanned, you need to complete the process on your other device. pic.twitter.com/PmO2X4W1c9

— AssembleDebug (@AssembleDebug) August 21, 2023